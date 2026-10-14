Alessandro Zanoli guarda avanti e invita l'Udinese a non perdere fiducia nonostante il momento complicato. Ospite negli studi di TV12 per la trasmissione Udinese Tonight, l'esterno bianconero ha affrontato diversi temi legati all'attualità della squadra: dalle difficoltà emerse nelle ultime partite al proprio recupero fisico, passando per la concorrenza sulla fascia con Mergim Vojvoda. Il messaggio del giocatore è chiaro: il gruppo ha le qualità per fare meglio, ma deve trovare maggiore continuità durante le partite.

Udinese, Zanoli analizza le difficoltà della squadra

Uno dei problemi evidenziati dal numero 59 riguarda il rendimento tra il primo e il secondo tempo. Secondo Zanoli, i bianconeri riescono spesso a iniziare bene le gare, senza però mantenere lo stesso livello per tutti i novanta minuti.

“Capita di partire con grande intensità e poi di perdere un po' di energie. Non è semplice mantenere lo stesso ritmo per tutta la partita, ma dobbiamo imparare a gestire meglio le situazioni e rimanere dentro la gara anche quando le forze diminuiscono”.

L'esterno ha sottolineato anche alcuni aspetti positivi, ricordando come la squadra abbia segnato più gol rispetto alla stagione precedente. Allo stesso tempo, però, ha riconosciuto la necessità di trovare un equilibrio migliore, evitando di concedere troppo agli avversari.

“Abbiamo qualità e possiamo ottenere risultati migliori. Ci sono squadre che possono contare su rose molto ampie e giocatori importanti, ma anche noi abbiamo le nostre risorse. Dobbiamo dimostrare di poter fare di più”.

Il reparto difensivo e gli errori contro il Torino

Zanoli ha affrontato anche il tema delle difficoltà difensive, soffermandosi sulle differenze rispetto alla scorsa stagione.

“Stiamo difendendo in modo simile all'anno scorso, ma ci mancano giocatori che garantivano presenza fisica e solidità. Il primo gol subito contro il Torino, però, non è stato una questione di centimetri: in quell'occasione è mancata soprattutto l'attenzione”.

Un'analisi che richiama le parole pronunciate da Kosta Runjaic dopo la quarta sconfitta consecutiva in campionato. Per invertire la tendenza servirà ridurre gli errori individuali e mantenere maggiore concentrazione nei momenti decisivi.

Zanoli e la concorrenza con Vojvoda

Il recupero dall'infortunio rappresenta adesso la priorità personale di Zanoli. L'arrivo di Vojvoda ha aumentato la concorrenza sulla fascia, ma l'esterno considera la situazione uno stimolo per migliorarsi e tornare a disposizione nel più breve tempo possibile.

“Avere un compagno con cui competere per un posto è positivo, perché ti spinge a crescere. Io e Vojvoda abbiamo caratteristiche differenti: lui è più tecnico, mentre io punto maggiormente sulla corsa. Il mister può quindi scegliere in base alle esigenze della partita. Mi dispiace non poter aiutare la squadra in questo momento, anche perché lui ha giocato con continuità al mio posto, ma spero di rientrare presto”.

Zanoli ha anche scherzato sulla possibilità di giocare sulla fascia sinistra, spiegando di sentirsi maggiormente a proprio agio a destra, dove conosce meglio movimenti e riferimenti.

Il recupero prima di tutto: “Voglio tornare al cento per cento”

L'obiettivo personale dell'esterno bianconero non riguarda gol o assist, almeno per il momento. Dopo lo stop fisico, la priorità è recuperare completamente e ritrovare la condizione migliore per dare il proprio contributo alla squadra.

“Adesso penso soprattutto a tornare al massimo della condizione. Mi ero posto come obiettivo di essere completamente recuperato tra novembre e dicembre. Le reti e gli assist potranno arrivare successivamente: in questa fase conta soprattutto stare bene”.

Zanoli crede nella reazione: “Possiamo divertirci”

In chiusura, il giocatore ha espresso fiducia nelle potenzialità del gruppo, pur riconoscendo quanto sia importante non lasciarsi condizionare da una classifica complicata. Secondo Zanoli, ritrovare tutti gli elementi a disposizione potrebbe consentire all'Udinese di affrontare il campionato con maggiore serenità.

“Quando avremo tutta la rosa disponibile, potremo toglierci delle soddisfazioni. La preoccupazione nasce dal rischio di entrare in un circolo negativo, perché quando si lotta nelle zone basse ogni domenica diventa pesante. Ho già vissuto situazioni simili e so quanto possano essere difficili. Credo però che questa squadra abbia le qualità per stare nella parte sinistra della classifica”.

Parole che trasmettono fiducia, ma che richiamano anche la necessità di una risposta concreta sul campo. Per l'Udinese, il prossimo appuntamento contro il Lecce rappresenta un'occasione importante per provare a interrompere la serie negativa e ritrovare entusiasmo.