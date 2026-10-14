Il centrocampista serbo resterà fuori per circa tre settimane dopo gli esami strumentali: non sarà a disposizione per la gara di domenica al Bluenergy Stadium.
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Brutte notizie per il Lecce in vista della sfida contro l'Udinese. Ivan Ilic sarà costretto a fermarsi a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra, emerso dagli accertamenti effettuati nelle scorse ore. Il centrocampista serbo dovrà osservare un periodo di stop di circa tre settimane e non potrà quindi prendere parte alla trasferta in Friuli, in programma domenica 18 ottobre.
Lecce, Ilic si ferma: l'esito degli esami
La risonanza magnetica a cui si è sottoposto il giocatore ha evidenziato una lesione al retto femorale della coscia sinistra. Una diagnosi che costringe lo staff tecnico giallorosso a rinunciare a un elemento del centrocampo proprio alla vigilia di un appuntamento importante in campionato.
La società salentina ha confermato il problema attraverso una nota ufficiale, diffusa dopo gli accertamenti svolti presso una struttura specializzata di Lecce.
Il comunicato ufficiale del Lecce
“L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Ivan Ilić si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce, che ha evidenziato una lesione al retto femorale della coscia sinistra”.
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Il forfait di Ilic priva il Lecce di una soluzione a centrocampo in vista della gara contro la squadra di Kosta Runjaic. Il serbo non sarà disponibile per il match del 18 ottobre al Bluenergy Stadium, con il suo rientro previsto dopo un periodo di recupero stimato in circa tre settimane.
L'Udinese si prepara così ad affrontare una formazione che dovrà fare a meno di un proprio centrocampista, mentre anche in casa bianconera restano da monitorare le condizioni degli indisponibili dopo la trasferta contro il Torino. La sfida di domenica si avvicina con entrambe le squadre chiamate a gestire le rispettive situazioni fisiche.
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