L’avvicinamento a Udinese-Fiorentina potrebbe portare con sé una novità importante nell’assetto tattico bianconero. Paolo Zanetti sta valutando le soluzioni migliori per affrontare la squadra viola e tra le possibilità c’è anche l’inserimento di David Alaba dal primo minuto. Il rientro dell’austriaco aprirebbe nuove opzioni per la retroguardia e potrebbe spingere l’allenatore a modificare il sistema utilizzato nelle ultime uscite.

Alaba al centro della difesa: prende forma una nuova soluzione

A soffermarsi sulle possibili scelte del tecnico è stato Felipe Dal Bello, ex difensore che conosce molto bene entrambe le realtà: ha collezionato 197 presenze con l’Udinese e 26 con la Fiorentina. Intervistato dal Messaggero Veneto, ha individuato proprio nella compattezza del reparto arretrato uno degli aspetti sui quali la squadra friulana deve ancora migliorare.

Secondo Felipe, Alaba potrebbe essere impiegato anche da centrale in una linea a tre, ma il suo eventuale ingresso potrebbe favorire soprattutto il passaggio alla difesa a quattro. In questo scenario, l’austriaco e Oumar Solet formerebbero la coppia centrale, offrendo a Zanetti una nuova alternativa nella costruzione del reparto.

L’ex bianconero ha evidenziato anche i limiti dell’attuale organizzazione difensiva. La linea a tre permette a Solet di partecipare alla costruzione del gioco, ma richiede equilibrio e coperture precise.

La reazione di Bologna come punto di partenza

Al di là del modulo, per Felipe il cambiamento più importante deve riguardare l’atteggiamento collettivo. La prestazione offerta contro il Bologna ha mostrato una squadra più disponibile al sacrificio rispetto a quella vista a Venezia. Un segnale positivo, che adesso dovrà trovare conferma anche nella prossima partita.

La Fiorentina rappresenta un banco di prova significativo. L’Udinese arriva dal pareggio del Dall’Ara e vuole sfruttare il sostegno del Bluenergy Stadium per conquistare una vittoria che darebbe ulteriore fiducia al gruppo. Zanetti dovrà scegliere la disposizione più adatta, valutando anche le caratteristiche dei giocatori a disposizione.

La possibile presenza di Alaba potrebbe quindi incidere non soltanto sulle gerarchie difensive, ma sull'intero equilibrio della squadra. Le indicazioni definitive arriveranno dagli allenamenti e dalle parole dello stesso Zanetti nella conferenza stampa di venerdì alle 15.