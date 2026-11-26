L’Udinese si avvicina alla sfida contro la Fiorentina con un interrogativo importante in attacco. Le condizioni di Keinan Davis continuano a preoccupare lo staff tecnico e il recupero in vista della partita di domenica appare complicato. Dopo la ricaduta muscolare accusata nelle scorse settimane, la priorità è evitare rischi e riportare l’inglese a disposizione soltanto quando avrà raggiunto una condizione fisica adeguata.

La situazione viene monitorata giorno dopo giorno, ma al momento le possibilità di vedere Davis tra i convocati per il prossimo impegno restano ridotte. Zanetti dovrà quindi preparare la partita considerando anche l'eventualità di dover rinunciare ancora al proprio centravanti.

Zaniolo verso la conferma: l’Udinese cerca continuità

In caso di nuovo forfait dell’attaccante inglese, la soluzione più naturale porta a Nicolò Zaniolo. Il numero 10 bianconero arriva dalla prestazione positiva contro il Bologna, impreziosita dalla rete che ha permesso all’Udinese di conquistare il pareggio al Dall’Ara.

Oltre al gol, l’ex Roma ha offerto una prova caratterizzata da movimento, disponibilità al sacrificio e partecipazione alla manovra. Qualità che hanno convinto Zanetti e che potrebbero garantirgli un'altra opportunità al centro del reparto offensivo.

L'allenatore dovrà comunque valutare le alternative e definire l'assetto migliore per affrontare la Fiorentina. La possibile assenza di Davis rappresenta una difficoltà, ma il rendimento di Zaniolo nell'ultima giornata offre indicazioni incoraggianti. Per l'Udinese sarà fondamentale trovare continuità dopo il primo punto della gestione Zanetti e provare a sfruttare il fattore campo per tornare alla vittoria.