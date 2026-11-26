La trasferta di Bologna ha lasciato indicazioni importanti a Paolo Zanetti, non soltanto per il risultato e la reazione mostrata dalla squadra. Tra le scelte che hanno funzionato c’è anche quella relativa a James Abankwah, schierato sulla corsia destra in una posizione più avanzata rispetto a quella abitualmente ricoperta. Una soluzione che ha dato risposte positive e che potrebbe essere riproposta domenica contro la Fiorentina.

Il difensore irlandese ha sfruttato l’opportunità, mettendo in mostra fisicità, velocità e attenzione nella fase di copertura. Il suo compito principale era limitare le iniziative avversarie sulla propria fascia, ma non sono mancate le incursioni nella metà campo rossoblù.

La prova contro il Bologna cambia le gerarchie sulla fascia

La scelta di Zanetti era legata anche alle condizioni degli altri esterni. Alessandro Zanoli non ha ancora recuperato la migliore condizione, mentre Mergim Vojvoda è alla ricerca della continuità dopo un avvio di stagione complicato. Abankwah ha così trovato spazio in una posizione nella quale aveva già maturato esperienza con la nazionale irlandese.

Al Dall’Ara la sua prestazione ha convinto soprattutto per la capacità di contenere le iniziative di Cambiaghi e Bernardeschi. La spinta dell'esterno bianconero ha inoltre costretto gli avversari a prestare maggiore attenzione alla fase difensiva, offrendo all'Udinese una soluzione in più anche quando la squadra cercava di ripartire.

Fiorentina, possibile conferma per l'irlandese

Adesso la domanda riguarda la prossima partita. Domenica al Bluenergy Stadium arriverà una Fiorentina che può contare su giocatori rapidi e abili nell'uno contro uno. La fisicità di Abankwah potrebbe tornare utile per affrontare questo tipo di avversari, ma Zanetti dovrà valutare anche le alternative a disposizione.

Vojvoda resta in corsa per una maglia da titolare e Zanoli rappresenta un'altra opzione sulla corsia destra. La scelta non è ancora definitiva, ma l'esperimento di Bologna ha aggiunto una possibilità concreta alle soluzioni del tecnico. Dopo il primo punto della sua gestione, Zanetti cerca continuità e potrebbe affidarsi ancora a una delle mosse che hanno contribuito alla buona prestazione del Dall'Ara.