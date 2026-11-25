Domenica 29 novembre l’Udinese tornerà in campo al Bluenergy Stadium per affrontare la Fiorentina. Una partita importante per entrambe le squadre, che arrivano all’appuntamento con la necessità di conquistare punti per migliorare la propria posizione in classifica. I bianconeri, reduci dal pareggio per 1-1 contro il Bologna, cercano ancora la prima vittoria casalinga della stagione. La formazione viola, invece, vuole reagire dopo la sconfitta per 3-0 sul campo del Monza.

Il ricordo dell’ultimo confronto è positivo

La storia delle sfide disputate in Friuli racconta un confronto piuttosto equilibrato. Nei 56 precedenti ufficiali giocati in casa dell’Udinese, i bianconeri hanno ottenuto 20 vittorie, contro i 18 successi della Fiorentina e altrettanti pareggi.

L’ultimo incrocio al Bluenergy Stadium, però, ha lasciato un ricordo particolarmente positivo ai tifosi friulani. Il 2 marzo scorso l’Udinese si impose con un netto 3-0, interrompendo una serie di tre sconfitte consecutive. A firmare il successo furono Kabasele, Davis su calcio di rigore e Buksa.

La prossima sfida avrà un peso importante anche per la classifica. L’Udinese vuole dare continuità alla reazione mostrata a Bologna e sfruttare il sostegno del proprio pubblico, mentre la Fiorentina cercherà di uscire da un momento complicato. Per la squadra di Paolo Zanetti, ritrovare il successo davanti ai propri tifosi rappresenterebbe un passaggio significativo nel percorso di risalita.