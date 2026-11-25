Dopo il pareggio conquistato a Bologna, l’Udinese si prepara a tornare davanti al proprio pubblico per affrontare la Fiorentina. La squadra di Paolo Zanetti ha ritrovato un risultato positivo dopo un periodo difficile e vuole dare continuità ai segnali mostrati al Dall’Ara. Dall’altra parte, però, arriverà una formazione alla ricerca di risposte, con Paolo Vanoli intenzionato a sfruttare ogni allenamento disponibile per preparare la trasferta friulana.

Vanoli sceglie il ritiro: tre sedute prima della trasferta

In casa viola la situazione resta delicata. Dopo il lavoro defaticante svolto martedì, la Fiorentina osserverà una giornata di riposo prima di riprendere gli allenamenti giovedì. Vanoli ha programmato il ritiro in vista della partita contro l’Udinese: saranno quindi tre le sedute a disposizione per preparare la gara del Bluenergy Stadium.

Non mancano, inoltre, alcuni interrogativi legati alle condizioni dei giocatori. Pongracic e Parisi proseguono i rispettivi percorsi di recupero e non saranno disponibili per la sfida. Da valutare anche Viery, uscito anzitempo nell’ultima partita per un risentimento muscolare e atteso dagli esami strumentali per chiarire l’entità del problema.

L’Udinese vuole dare continuità al pareggio di Bologna

La formazione bianconera avrà l’occasione di sfruttare il fattore campo per confermare i progressi mostrati nell’ultima uscita. Il pareggio per 1-1 contro il Bologna, con la rete di Zaniolo a ristabilire l’equilibrio, ha rappresentato il primo punto della gestione Zanetti e ha restituito fiducia al gruppo.

Restano comunque alcune situazioni da monitorare anche sul fronte friulano. Keinan Davis è indicato tra i giocatori in dubbio per la tredicesima giornata, mentre Nicolò Bertola e Idrissa Gueye figurano tra gli indisponibili. In attesa di ulteriori aggiornamenti, Zanetti dovrà preparare una partita importante per provare a dare seguito alla reazione vista al Dall’Ara.