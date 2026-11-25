Enzo Ebosse punta a recuperare in tempo per la sfida contro la Fiorentina. Il difensore ha davanti una settimana di lavoro per superare il problema alla caviglia e tornare a disposizione di Paolo Zanetti in vista di Udinese-Fiorentina, in programma domenica 29 novembre alle 12:30 al Bluenergy Stadium. Aveva già saltato la trasferta di Bologna dopo il colpo subito con la maglia del Camerun, che lo aveva costretto a lasciare il campo per il dolore.

Secondo le informazioni circolate nelle ultime ore, il giocatore sta lavorando per recuperare e l'obiettivo è averlo almeno in panchina contro i viola. Non ci sono ancora certezze sui tempi e la decisione verrà presa soltanto dopo aver valutato le sue condizioni nel corso degli allenamenti settimanali.

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La situazione in difesa resta complicata.è alle prese con una lesione al muscolo semimembranoso della coscia destra e verrà rivalutato nelle prossime settimane per stabilire i tempi di recupero. La sua presenza contro la Fiorentina appare improbabile. Più lungo lo stop di, operato alla caviglia destra con un intervento perfettamente riuscito:

Resta da valutare anche Keinan Davis, fermato da un problema muscolare dopo la ricaduta che ha reso incerti i suoi tempi di rientro. Nessuno squalificato, invece, sul fronte disciplinare. Jesper Karlstrom resta in diffida: un'altra ammonizione, dopo le quattro già rimediate, gli farebbe saltare la partita successiva.

Le scelte di Zanetti per il reparto arretrato dipenderanno quindi anche dal recupero di Ebosse. Il pareggio del Dall'Ara, firmato da Zaniolo, ha restituito fiducia dopo settimane difficili, ma ora serve dare continuità al risultato: il punto conquistato a Bologna è soltanto il primo passo. La squadra friulana cerca ancora la prima vittoria casalinga della stagione, che manca da quasi tre mesi.

La partita avrà un significato particolare anche fuori dal campo. In occasione della sfida con i viola, infatti, il club ha organizzato le celebrazioni per i 130 anni di storia.

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I toscani arriveranno a Udine dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Monza, rimediata lunedì sera.non ha nascosto la propria delusione per la prestazione della squadra, sottolineando le difficoltà nel reagire nei momenti negativi. «ha annunciato il tecnico, aggiungendo che

L'Udinese avrà quindi l'occasione di sfruttare il momento complicato degli avversari. Molto dipenderà anche dalle condizioni degli infortunati: la conferenza stampa di Zanetti, prevista per venerdì, fornirà indicazioni più precise sulle possibilità di recupero di Ebosse e degli altri indisponibili.