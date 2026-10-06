L’arrivo di David Alaba ha rappresentato uno dei colpi più importanti dell’Udinese negli ultimi anni. Il difensore austriaco, dopo aver completato il percorso di recupero fisico, si avvicina ora al momento in cui potrà mettere la propria esperienza al servizio della squadra.

Esperienza e duttilità al servizio di Runjaic

Alaba rappresenta una risorsa particolare per Kosta Runjaic anche per la sua capacità di ricoprire più posizioni. Il giocatore può essere impiegato sia al centro della difesa sia sul centrosinistra, offrendo al tecnico diverse soluzioni tattiche.

La sua presenza potrebbe inoltre permettere a Runjaic di gestire meglio il minutaggio degli altri centrali e di avere maggiore profondità in un reparto che nelle prime giornate è stato condizionato da diversi problemi fisici.

Un leader per i giovani

Uno degli aspetti più interessanti del suo arrivo riguarda anche il rapporto con i giovani. In una rosa che punta molto sulla crescita di giocatori come Palma, Abankwah e Miller, la presenza di un calciatore con un palmarès come quello di Alaba può rappresentare un riferimento importante.

Il difensore austriaco porta infatti con sé un'esperienza maturata ai massimi livelli del calcio europeo, oltre a una mentalità costruita attraverso numerose stagioni di vertice.

Il Torino nel mirino

L'obiettivo dell'Udinese è quello di arrivare alla ripresa del campionato nelle migliori condizioni possibili. La trasferta contro il Torino del 12 ottobre sarà il primo appuntamento dopo la sosta e potrebbe rappresentare un passaggio importante per la squadra di Runjaic.

Alaba vuole farsi trovare pronto e, una volta raggiunta la condizione migliore, sarà chiamato a diventare uno dei punti di riferimento della nuova Udinese.