Il pareggio del Dall'Ara ha restituito all'Udinese fiducia e consapevolezza dopo un periodo complicato. Paolo Zanetti, nella conferenza stampa successiva alla partita, ha analizzato le scelte di formazione e la risposta dei suoi giocatori contro un Bologna reduce da quattro vittorie consecutive. Il tecnico ha parlato anche dell'atteggiamento mostrato dalla squadra, del contributo di Lovric e Abankwah e della situazione di Keinan Davis, ancora da valutare dopo una ricaduta.

Zanetti in conferenza: i tifosi, le scelte tattiche e le condizioni di Davis

Il bilancio della trasferta e l'abbraccio con i tifosi:

“Non è stata una settimana facile: loro venivano da quattro vittorie ed erano in hype. Oggi bisognava tirare fuori qualcosa di più e i ragazzi lo hanno fatto. Abbiamo abbassato la presunzione e alzato il livello di umiltà. Dal Dall'Ara mi porto via il bellissimo contatto che abbiamo avuto a fine partita con i nostri tifosi che hanno riconosciuto il nostro impegno”.

Le motivazioni dietro le scelte di Lovric e Abankwah:

“Penso che Lovric deve essere centrale nel nostro centrocampo. È un ragazzo di qualità che ha anche un grande cuore. La scelta di Abankwah è nata perché in Nazionale l'ho visto giocare da quinto e l'ho schierato perché conosco benissimo Cambiaghi e sapevo che non dovevamo concedergli corsa perché anche solo in 5 metri è capace di bruciarti”.

La scelta di rinunciare a una punta dall'inizio e il problema di Davis:

“Bayo vive di strappi e di corsa e nelle ultime 8 partite ha fatto 31 minuti complessivi. Sarebbe stato un cambio annunciato. Per questo ho scelto di partire senza punte, anche perché l'avevamo preparata cercando la profondità di Zaniolo ed Ekkelenkamp. Secondo me la scelta che ho fatto è stata giusta. Davis dovrà essere valutato giorno per giorno perché ha avuto una ricaduta in un punto diverso rispetto al precedente infortunio: va aspettato per poi averlo nel momento più importante della stagione. Dovremo sopperire ad un'assenza importante”.