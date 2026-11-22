Il pareggio contro il Bologna può rappresentare un punto di ripartenza per l'Udinese. Dopo settimane complicate, i bianconeri hanno mostrato una reazione sul campo del Dall'Ara, riuscendo a recuperare lo svantaggio e a conquistare il primo punto della gestione Paolo Zanetti. Nel post partita, Christian Kabasele ha sottolineato soprattutto l'importanza di aver ritrovato compattezza e spirito di squadra, indicando nel lavoro quotidiano la strada da seguire.

Kabasele richiama il gruppo: “Dobbiamo continuare a lavorare”

Il valore del pareggio e la reazione della squadra: “Era importante ritrovare lo spirito di squadra che avevamo perso nelle ultime partite. Oggi è il primo passo sulla strada giusta che dobbiamo percorrere. Il Bologna veniva da quattro vittorie consecutive ed è una squadra temibile, quindi il punto è favorevole”.

La responsabilità dei giocatori più esperti: “Non solo io, ma tutti i giocatori più esperti devono aiutare i più giovani come Palma. Dobbiamo continuare a lavorare. La prossima settimana avremo una partita tosta in casa e potrebbe essere il vero inizio della nostra stagione”.