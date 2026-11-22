Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Bologna-Udinese. Il tecnico bianconero ha sottolineato le difficoltà legate alle numerose assenze, soffermandosi anche sulle condizioni dei giocatori e sulla necessità di crescere sotto il profilo della mentalità. L'obiettivo è restare dentro la partita contro un avversario di valore.

Gli infortuni, Zaniolo e la mentalità: il messaggio del tecnico

L'atteggiamento della squadra: “Ho visto gli occhi giusti, ma conta a fine partita aver visto il giusto atteggiamento. La partita è difficile anche perché siamo incerottati. Dobbiamo fare dei passi avanti per la mentalità di squadra”.

Le condizioni dei giocatori e la scelta della formazione: “Ho visto bene Zaniolo e chi va in campo oggi è chi sta meglio fisicamente. Abbiamo avuto infortuni e qualcuno è tornato acciaccato dalle nazionali. Da lì è nata la formazione”.

Il calo durante le partite: “In questa prima parte è un dato di fatto che c’è stato un calo nella partita. Questo vuol dire che dobbiamo lavorare di più nel quotidiano e abituarci alla fatica. Oggi affrontiamo una squadra forte per cui dobbiamo stare dentro la partita”.