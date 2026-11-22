Il pareggio contro il Bologna rappresenta un segnale importante per l'Udinese dopo le ultime settimane complicate. I bianconeri hanno reagito allo svantaggio e sono riusciti a conquistare un punto su un campo difficile, contro una squadra reduce da quattro vittorie consecutive. Nel post partita, Paolo Zanetti è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione, spiegando anche le scelte di formazione e le condizioni di alcuni giocatori.

Zanetti a DAZN: dalla risposta del gruppo al recupero di Davis, passando per Lovric

L'allenatore friulano ha apprezzato soprattutto la reazione dei suoi, sottolineando quanto fosse importante ritrovare compattezza dopo il periodo negativo.

“L'Udinese è molto viva. Grandissima risposta dei ragazzi. Incontravamo la squadra mentalmente più in forma del campionato, noi da un periodaccio”.

Zanetti ha poi spiegato la scelta di puntare su due attaccanti atipici, con l'obiettivo di sfruttare il lavoro dei centrocampisti e degli esterni per mettere in difficoltà il Bologna. Un passaggio anche su Keinan Davis, per il quale il tecnico non intende correre rischi: la priorità è recuperarlo completamente e averlo a disposizione per il resto della stagione.

“Oltre al fatto che ho fatto la scelta di giocare con due punti atipiche, ci servivano i centrocampisti e i quinti per metterli in difficoltà. Abbiamo un giocatore come Davis fortissimo per noi. Se vogliamo sempre recuperarlo, preferisco che recuperi totalmente e averlo per il resto della stagione. Non voglio pensare di fare una seconda parte di stagione senza attaccante. Avevamo scelte obbligate, senza difenderci. Il lavoro piano piano sta facendo crescere tutta la forma generale”.

Tra i protagonisti della gara anche Sandi Lovric, sul quale Zanetti ha voluto spendere parole positive. Il centrocampista, secondo l'allenatore, resta pienamente coinvolto nel progetto e ha dimostrato grande attaccamento alla squadra.

“È un giocatore di grande cuore, oltre che essere un ottimo giocatore. È stato in disparte, per me è totalmente dentro”.

Infine, il tecnico ha evidenziato le difficoltà incontrate nel preparare la formazione, anche a causa delle condizioni fisiche non ottimali di diversi elementi. La crescita atletica sarà determinante per permettere all'Udinese di esprimere tutto il proprio potenziale.

“Siamo arrivati con i crampi, mettere insieme la squadra oggi non è stato semplice. L'Udinese è una buona squadra a patto che abbia un buon livello di condizione fisica”.