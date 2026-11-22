L’Udinese torna da Bologna con un pareggio che interrompe la serie negativa e consegna a Paolo Zanetti il primo punto da allenatore bianconero. Al Dall’Ara finisce 1-1, al termine di una partita nella quale la squadra friulana ha saputo reagire allo svantaggio e trovare nella ripresa la rete del definitivo equilibrio. Protagonisti Zortea, a segno nel primo tempo, e Nicolò Zaniolo, autore del gol del pareggio.

La formazione di Zanetti parte con personalità e nei primi minuti cerca subito la porta avversaria. Zaniolo si rende pericoloso con una conclusione dalla distanza, mentre all’8' è Lovric ad andare vicino al vantaggio con un colpo di testa che costringe Skorupski a un intervento importante. Il Bologna prova a rispondere, ma fatica a trovare continuità nella manovra e lascia spazio alle iniziative degli ospiti.

L’Udinese sembra poter controllare la situazione, ma proprio quando il primo tempo si avvia alla conclusione arriva l’episodio che cambia il risultato. Al 43' Cambiaghi serve Theate, che mette il pallone in area. Odgaard non riesce a controllarlo come vorrebbe e finisce per favorire Zortea, bravo a intervenire da pochi passi e a battere Okoye. Il Bologna va così al riposo in vantaggio per 1-0.

Zaniolo risponde a Zortea: l'Udinese trova il pareggio

Nella ripresa Zanetti prova a modificare l'assetto della squadra con gli ingressi di Zanoli e Bayo, chiamati a dare nuove soluzioni alla manovra offensiva. L'Udinese continua a cercare il modo per rientrare in partita e al 67' trova il gol dell'1-1. Decisivo, in questo caso, un errore di Zortea, che manca l'intervento difensivo e permette a Zaniolo di presentarsi nella situazione giusta per firmare il pareggio.

Per il numero dieci bianconero arriva una rete importante, che premia la sua prestazione da riferimento offensivo e rimette in equilibrio il confronto. Il Bologna cerca di riprendere il controllo, mentre l'Udinese prova a sfruttare gli spazi per colpire ancora.

Nel finale i friulani hanno anche una buona opportunità per completare la rimonta. Un errore di Darmian apre una possibilità per Bayo, che però non riesce a concretizzare. Zanetti ricorre ad altri cambi per gestire gli ultimi minuti, inserendo anche Vojvoda, Zarraga e Alaba.

Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio: Bologna e Udinese si dividono la posta. Per i rossoblù si ferma la striscia di quattro successi consecutivi, mentre i friulani interrompono il momento negativo e conquistano il primo punto della gestione Zanetti. Un pareggio costruito sulla reazione e sulla capacità di rimanere in partita anche dopo aver subito il gol allo scadere della prima frazione.