L’operazione David Alaba-Udinese entra nella fase decisiva. Dopo l’accordo raggiunto tra il difensore austriaco e il club friulano, oggi sono previste a Roma le visite mediche dell’ex Real Madrid. Gli esami rappresentano l’ultimo passaggio importante prima della firma e dell’ufficializzazione dell’arrivo in bianconero.

Alaba, visite mediche decisive

Il giocatore è atteso nella Capitale per sottoporsi ai test fisici. L’attenzione sarà inevitabilmente rivolta anche alle sue condizioni, considerando i diversi problemi fisici affrontati negli ultimi anni.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, se gli accertamenti confermeranno l’idoneità fisica, l’Udinese procederà con la firma del contratto.

L’Udinese aspetta il via libera

L’accordo tra le parti è già stato raggiunto e il club friulano ha lasciato anche un indizio evidente sui propri social, pubblicando una foto di una sedia, riferimento alla celebre esultanza di Alaba durante la sua esperienza al Real Madrid.

Ora, però, prima dell’annuncio ufficiale bisognerà attendere l’esito delle visite. Una volta completato questo passaggio, Alaba potrà mettere la firma sul contratto e iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in Friuli.

Un rinforzo di esperienza per Runjaic

L’eventuale arrivo dell’austriaco rappresenterebbe un innesto di grande esperienza per la difesa di Kosta Runjaic. Alaba arriva dopo le esperienze con Bayern Monaco e Real Madrid e porta con sé un curriculum costruito ai massimi livelli del calcio europeo.

La sua condizione fisica sarà quindi il primo elemento da verificare. Se i test daranno le risposte attese, l’Udinese potrà completare uno degli acquisti più sorprendenti di questa fase della stagione.

Il prossimo passo è già fissato: visite mediche a Roma, poi la firma.