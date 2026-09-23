La presentazione del nuovo Third Kit dell’Udinese alla Milano Fashion Week ha avuto tra i suoi protagonisti anche Matteo Palma. Il giovane difensore ha indossato la nuova divisa insieme a Nicolò Bertola, Oumar Solet e Maduka Okoye, rappresentando il club friulano in occasione dell’evento milanese. Ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com, il classe 2008 ha parlato della maglia, del ritorno a Udine e soprattutto del momento personale.

Palma promuove la nuova maglia

Il difensore ha accolto con entusiasmo la nuova divisa, sottolineando però quale sia il vero obiettivo quando si scende in campo con la maglia bianconera.

“La maglia è davvero molto bella, ma quello che conta è vincere indossandola. Speriamo che possa portarci tante soddisfazioni”, ha dichiarato Palma.

Un messaggio che sintetizza la voglia del giovane difensore di tornare protagonista sul terreno di gioco dopo lo stop fisico che lo tiene momentaneamente ai box.

La fiducia dell’Udinese

Dopo l’esperienza in prestito, Palma è tornato a Udine con l’obiettivo di ritagliarsi uno spazio importante nella rosa. Il classe 2008 ha sottolineato quanto sia importante per lui la fiducia ricevuta dalla società e dall’allenatore.

“Apprezzo molto la fiducia che mi stanno dando sia la società sia il mister. Voglio lavorare bene e cercare di ripagarla sul campo”, ha spiegato il difensore.

Palma e il futuro in Nazionale

Il futuro internazionale è un altro tema particolarmente interessante per il giovane bianconero. Palma ha infatti raccontato di essere in contatto con diverse federazioni, tra cui Italia e Germania, senza escludere anche l’Austria.

“Sono in contatto con entrambe le Nazionali, ma non ho ancora preso una decisione. In questo momento la priorità è recuperare dall’infortunio e riuscire a giocare il più possibile”, ha raccontato.

Una scelta che Palma preferisce quindi rimandare, concentrandosi prima sul recupero fisico e sulla possibilità di tornare protagonista con l’Udinese.

Italia e Germania, una scelta ancora da fare

Il difensore ha poi rivelato alcuni dettagli sui contatti avuti con le diverse federazioni.

“Ci sono stati contatti con l’Italia, ma anche con Germania e Austria. Non credo però sia il momento di scegliere una Nazionale, visto che sono ancora infortunato”, ha spiegato Palma.

Una situazione legata anche alle sue origini familiari: “Sono cresciuto con mia madre tedesca e mio padre italiano e da piccolo ho indossato entrambe le maglie”.

Adesso la priorità è una sola: recuperare dall’infortunio, tornare ad allenarsi e conquistare spazio nell’Udinese. La scelta della Nazionale potrà arrivare più avanti.