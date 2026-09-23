Colpo a sorpresa dell’Udinese sul mercato degli svincolati. Il club friulano ha raggiunto un accordo verbale con David Alaba, ex difensore di Real Madrid e Bayern Monaco. A riferirlo è Fabrizio Romano, secondo cui le parti sono ora al lavoro sugli ultimi passaggi formali prima della firma.

Alaba-Udinese, intesa raggiunta

Il difensore austriaco, 34 anni, è attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con il Real Madrid. Proprio questa situazione permette all'Udinese di poterlo ingaggiare anche a mercato chiuso.

L'intesa di massima rappresenta un passo importante, ma per l'ufficialità bisognerà attendere il completamento dell'iter previsto. Il Messaggero Veneto parla infatti di un accordo raggiunto tra le parti, con gli ultimi dettagli formali ancora da sistemare.

Un profilo di enorme esperienza

L'eventuale arrivo di Alaba porterebbe in Friuli un giocatore con un curriculum internazionale di primissimo livello. L'austriaco ha vestito le maglie di Bayern Monaco e Real Madrid, conquistando numerosi trofei e quattro Champions League complessive.

Con il Real Madrid ha disputato 132 partite ufficiali, realizzando cinque gol e fornendo nove assist. Nella scorsa stagione ha inoltre raccolto 16 presenze con il club spagnolo.

La difesa dell'Udinese si arricchisce

L'eventuale inserimento di Alaba arriverebbe in un momento nel quale l'Udinese sta cercando maggiore solidità nel reparto arretrato. Dopo cinque giornate di campionato, i bianconeri hanno raccolto quattro punti e subito undici reti.

Il difensore austriaco potrebbe mettere a disposizione della squadra esperienza, qualità tecnica e duttilità, caratteristiche maturate negli anni ai massimi livelli del calcio europeo.

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Il curioso indizio social dell'Udinese

A rendere ancora più concreta l'indiscrezione è stato anche un particolare movimento sui social del club. L'Udinese ha pubblicato un'immagine di una sedia, richiamo all'iconica esultanza utilizzata da Alaba durante la sua esperienza al Real Madrid. Un indizio che diversi media hanno interpretato come una conferma indiretta dell'operazione.

Ora l'attesa è tutta per gli ultimi passaggi burocratici e per l'eventuale annuncio ufficiale. Se l'operazione verrà completata, David Alaba sarà pronto a iniziare una nuova avventura in Serie A con la maglia dell'Udinese.