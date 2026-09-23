La presentazione della terza maglia dell’Udinese alla Milano Fashion Week è stata anche l’occasione per raccogliere le parole di Oumar Solet. Ai microfoni di Sky Sport, il difensore francese ha fatto il punto sulle proprie condizioni e sul momento della squadra, confermando di essere tornato a lavorare con il gruppo e di puntare alla disponibilità per le prossime partite.

Solet è pronto al rientro

Il centrale bianconero ha dato indicazioni positive sul proprio stato fisico, sottolineando l’importanza del ritorno in gruppo dopo lo stop.

“Sto bene, sono tornato ad allenarmi con la squadra e posso essere disponibile per le prossime partite. L’Udinese ha bisogno di me, così come io ho bisogno dell’Udinese”, ha dichiarato Solet.

Il suo rientro potrebbe quindi rappresentare un'opzione in più per Kosta Runjaic alla ripresa del campionato.

“Dobbiamo essere come lo scorso anno”

Solet ha poi parlato dell’avvio di stagione dell’Udinese, ferma a quattro punti dopo le prime cinque giornate. Le numerose assenze hanno complicato il lavoro del tecnico, ma il difensore non vuole cercare giustificazioni.

“Per un allenatore è difficile quando non può avere tutti i suoi giocatori a disposizione, ma anche gli altri elementi della rosa hanno qualità e crediamo molto nel gruppo. Dobbiamo tornare a essere quelli dello scorso anno e sappiamo di poterlo fare”, ha spiegato.

La strada indicata dal francese è quella del lavoro, con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle le difficoltà delle prime settimane.

Solet guarda già alla ripresa

La pausa per le Nazionali permetterà all’Udinese di recuperare energie e lavorare sugli aspetti da migliorare. Solet ha mostrato grande voglia di tornare protagonista sul campo.

“Dobbiamo guardare avanti, lavorare ancora di più e prepararci bene. Non vedo l’ora che arrivino le prossime partite”, il messaggio del difensore.

Nessun pensiero al mercato

Infine, Solet ha affrontato anche il tema delle voci che lo avevano accostato a una possibile partenza durante l’estate. Il francese ha spiegato di voler concentrare tutte le proprie attenzioni sull’Udinese.

“Sono concentrato esclusivamente sull’Udinese. Non voglio ascoltare i rumors: per me è molto più importante fare bene il mio lavoro qui e lasciare che sia il campo a parlare”, ha concluso Solet.

Ora il difensore punta alla ripresa del campionato, con l'obiettivo di tornare a disposizione e contribuire alla reazione della squadra.