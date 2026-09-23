Sandi Lovric continua a vivere una situazione particolare all’interno dell’Udinese. Il centrocampista sloveno, alla quarta stagione in Friuli, è rimasto ai margini delle gerarchie di Kosta Runjaic nonostante nelle precedenti annate avesse conquistato un ruolo importante nella squadra bianconera. Ora, durante la sosta, il giocatore può però guardare agli impegni con la propria Nazionale per ritrovare continuità.

Lovric, da punto fermo a comprimario

Come evidenziato da Il Gazzettino, il percorso di Lovric a Udine ha vissuto un cambiamento significativo. Dopo due stagioni positive, il centrocampista si è ritrovato progressivamente fuori dal progetto, già a partire dal ritiro estivo di Lienz.

La scelta di affidare la fascia di capitano a Jesper Karlstrom ha rappresentato un passaggio importante nelle gerarchie. Lovric era infatti arrivato a quota 102 presenze in campionato con l'Udinese, diventando uno degli elementi con maggiore esperienza all'interno della rosa.

Nonostante il ridimensionamento del proprio ruolo, il comportamento del centrocampista non è mai cambiato. Il suo atteggiamento durante gli allenamenti, nelle amichevoli estive e in Coppa Italia è rimasto professionale, continuando a lavorare in attesa di una nuova opportunità.

Pochi minuti anche in questa stagione

Il minutaggio di Lovric in campionato resta però limitato. Il centrocampista ha trovato spazio soltanto nel finale della sfida di San Siro contro l'Inter, riuscendo comunque a incidere sull'azione che ha portato alla rete di Gueye.

Per il resto, Runjaic ha preferito altre soluzioni in mezzo al campo, con Lennon Miller tra i giocatori maggiormente utilizzati. Una situazione che lascia Lovric ancora in attesa di un'occasione per dimostrare il proprio valore.

La Slovenia continua a puntare su Lovric

Se nell'Udinese lo spazio è ridotto, il discorso cambia con la Nazionale slovena. Il commissario tecnico continua infatti a considerare Lovric un elemento importante del gruppo.

Il centrocampista ha già raccolto 46 presenze con la Slovenia e figura tra i convocati per i prossimi impegni internazionali contro Scozia, Macedonia del Nord e Svizzera.

La Nazionale può quindi rappresentare per Lovric un'importante occasione per ritrovare minuti e fiducia. Al rientro a Udine, il centrocampista dovrà continuare a lavorare per convincere Runjaic a concedergli maggiore spazio.