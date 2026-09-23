L’Udinese è pronta a regalarsi un nome di assoluto prestigio. David Alaba ha raggiunto un accordo verbale con il club friulano e si avvicina così alla Serie A dopo la conclusione della sua esperienza al Real Madrid. L’intesa è stata riportata nelle ultime ore da diverse fonti e, prima dell’ufficialità, restano da completare gli ultimi passaggi formali.

Alaba-Udinese, operazione a parametro zero

Il difensore austriaco è attualmente svincolato dopo la fine del rapporto con il Real Madrid. Proprio questa condizione permette all’Udinese di intervenire anche a mercato chiuso e di aggiungere subito un giocatore alla propria rosa, una volta completato il tesseramento.

Per il club friulano si tratta di un'operazione particolare anche per il curriculum del giocatore: Alaba ha trascorso gran parte della propria carriera tra Bayern Monaco e Real Madrid, conquistando quattro Champions League.

La famosa sedia anticipa il colpo

A rendere ancora più curioso l'affare è stato un indizio pubblicato direttamente dall'Udinese sui propri canali social. Il club ha mostrato una sedia vuota sul terreno di gioco, un riferimento immediato alla celebre esultanza di Alaba ai tempi del Real Madrid.

L'esultanza era diventata particolarmente famosa dopo la rimonta contro il Paris Saint-Germain in Champions League nel 2022, quando Alaba festeggiò sollevando una sedia.

Un rinforzo per una difesa da registrare

L'operazione arriva dopo un avvio di campionato nel quale l'Udinese ha incassato 11 gol nelle prime cinque giornate. L'inserimento di un giocatore con l'esperienza di Alaba può quindi offrire a Kosta Runjaic un'ulteriore soluzione nel reparto arretrato.

Il difensore, inoltre, è stato utilizzato nel corso della carriera in più ruoli della linea arretrata, mettendo a disposizione qualità tecnica ed esperienza internazionale.

Alaba, l'ultima esperienza al Real Madrid

Alaba ha chiuso la sua avventura a Madrid dopo cinque stagioni. Con il Real ha collezionato 131 presenze e conquistato 11 trofei, tra cui due Champions League.

Nelle ultime stagioni, tuttavia, il suo percorso è stato condizionato da diversi problemi fisici, un elemento che sarà inevitabilmente da valutare anche nella nuova esperienza.

Ora gli ultimi passaggi

La situazione al momento è chiara: accordo verbale raggiunto, ma firma e ufficialità ancora da completare.

Se l'operazione verrà formalizzata, l'Udinese aggiungerà alla propria rosa un difensore con un palmarès costruito ai massimi livelli del calcio europeo. Un'operazione che potrebbe rappresentare una delle sorprese più significative di questa fase della stagione.