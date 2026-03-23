Notizie Udinese – Atta sta deludendo: il focus sul centrocampista

Arthur Atta sta rendendo al di sotto delle aspettative in quest'ultimo periodo, non perdiamo un secondo e tutti i dettagli sul rendimento

Il rientro dall'infortunio non è stato come ci si aspettava, visto che il calciatore bianconero ha fornito una prestazione al di sotto delle aspettative nel corso di quest'ultimo periodo. Arthur Atta sta vivendo uno dei momenti più bassi da quando indossa la casacca dell'Udinese. I motivi possono essere legati alle ultime voci di mercato? Tutti i dettagli.

Il calciatore bianconero ha grande voglia di mettersi in mostra viste anche le voci e le offerte arrivate negli ultimi mesi, ma le sue prove sono decisamente al di sotto delle aspettative. Difficile la convivenza con Zaniolo? Quasi impossibile, visto che i due insieme nel corso della prima parte della stagione si sono spalleggiati. Sembra esserci un momento di forma al di sotto delle aspettative, con la speranza che possa tornare il prima possibile sui soliti livelli. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Cessione definitiva? Il Torino prova il colpo <<<