L'Udinese si avvicina ai prossimi incontri di campionato, la squadra è attesa da una sfida complessa nel corso della prossima partita contro il Sassuolo. Match importante per capire il livello della squadra e se si potrà ambire a qualcosa in più. Nel frattempo oggi è una giornata importante per la squadra che festeggia il compleanno del suo bomber.
mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Auguri a bomber Davis: oggi compie 28 anni
udinese
News Udinese – Auguri a bomber Davis: oggi compie 28 anni
Auguri a bomber Keinan Davis, ecco tutti i dettagli per un centravanti che proprio quest'anno compie 28 anni. Un nome decisamente importante
Keinan Davis compie 28 anni, quest'oggi, l'attaccante che si sta rivelando cruciale nel corso del suo cammino con la maglia bianconera. Sette reti fino ad ora e un ruolo da assoluto protagonista preso e raccolto. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Cinque top in scadenza, ecco tutte le occasioni <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA