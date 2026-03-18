Tommaso Baldanzi continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e si prepara alla sfida con l'Udinese. Il calciatore ha grande voglia di tornare sul campo da gioco e mettersi in mostra con prestazioni convincenti visto che è stato fermato all'inizio della sua nuova avventura per via di un infortunio.
mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – Baldanzi torna dal primo? La scelta in vista del match
udinese
Notizie Udinese – Baldanzi torna dal primo? La scelta in vista del match
Tommaso Baldanzi continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ecco tutti i dettagli e la scelta in vista del match
Non possiamo perdere un istante ed anzi passiamo subito all'idea del Genoa in vista del match con i bianconeri. La speranza che nutra Daniele De Rossi in questo momento è quella di averlo dal primo minuto. Non resta che attendere la conferenza per saperne di più sulle condizioni dell'italiano. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Solet verso l'addio, ecco le ultime dichiarazioni <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA