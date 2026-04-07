News Udinese – Bayo definitivamente bocciato: il punto

Il punto sul centravanti dei bianconeri è la possibilità di vederlo con un’altra casacca nel corso della prossima stagione di campionato

Doveva essere la sua possibilità nel corso della giornata di ieri ed invece è stata l’ennesima bocciatura per un attaccante che oramai si vede sempre più lontano dal progetto di mister Kosta Runjaic. Proprio per questo, il futuro di Vakoun Bayo è tutto da scrivere soprattutto con la maglia dell’Udinese.

Il calciatore è arrivato quest’estate dal Watford. Un acquisto in stile Keinan Davis, ma che non sta ripagando come fatto con l’inglese. La bocciatura di ieri sicuramente ha dato un segnale su questo finale di stagione. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli che arrivano anche dal mercato. Un nuovo colpo per la mediana, arriva il nuovo mediano <<<