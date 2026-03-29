Valentin Bayo, Gueye o il ritorno del falso nueve? Mancano otto giorni alla sfida con il Como, ma i punti di domanda sono già differenti, con una squadra che dovrà fare a meno del suo leader offensivo: Keinan Davis. Non dimentichiamo che il calciatore inglese è stato squalificato per somma di ammonizioni. Adesso tocca a mister Kosta Runjaic trovare una soluzione il prima possibile.
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Udinese – Bayo, Gueye o il Falso Nueve? Il punto sull’attacco pre Como
Valentin Bayo, Gueye o il ritorno del falso nueve? Mancano otto giorni alla sfida con il Como, ma i punti di domanda sono già differenti
Al momento il favorito sembrerebbe essere la scelta del falso nueve con Bayo che non ha regalato moltissime garanzie nel corso delle ultime sfide. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Un nuovo colpo dal Napoli? Tutti i dettagli <<<
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