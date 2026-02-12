mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Bertola o Kabasele? Cambio nelle gerarchie bianconere

Niccolò Bertola o Christian Kabasele, potrebbe esserci un cambio nelle gerarchie bianconere nel corso della seconda parte di questa stagione
Lorenzo Focolari Redattore 

Niccolò Bertola o Christian Kabasele? La sensazione è che nel corso delle ultime settimane sia cambiato più di qualcosa nelle gerarchie di mister Kosta Runjaic e di conseguenza potrebbero arrivare delle interessanti sorprese anche nel corso del prossimo match con il Sassuolo. L'Udinese è in fase d'evoluzione.

Il giovane difensore centrale che ha indossato la maglia dello Spezia nel corso della passata stagione è pronto per tornare a mettersi in mostra con una maglia da titolare. Da non sottovalutare, però, la posizione del nuovo arrivato Mlacic che proverà a prendersi sin da subito un ruolo da protagonista. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. 5 nomi per il mercato estivo: ecco i calciatori in scadenza <<<

