News Udinese – Bertola o Kabasele? Cambio nelle gerarchie bianconere

Niccolò Bertola o Christian Kabasele? La sensazione è che nel corso delle ultime settimane sia cambiato più di qualcosa nelle gerarchie di mister Kosta Runjaic e di conseguenza potrebbero arrivare delle interessanti sorprese anche nel corso del prossimo match con il Sassuolo. L'Udinese è in fase d'evoluzione.
Il giovane difensore centrale che ha indossato la maglia dello Spezia nel corso della passata stagione è pronto per tornare a mettersi in mostra con una maglia da titolare. Da non sottovalutare, però, la posizione del nuovo arrivato Mlacic che proverà a prendersi sin da subito un ruolo da protagonista. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. 5 nomi per il mercato estivo: ecco i calciatori in scadenza <<<
