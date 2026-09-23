Nicolò Bertola ha parlato a Sky Sport durante la presentazione del Third Kit dell’Udinese alla Milano Fashion Week: dalla nuova maglia al momento della squadra, fino al poco spazio trovato finora.

Lorenzo Focolari
- Udine
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Una giornata speciale per l’Udinese, con Nicolò Bertola, Maduka Okoye, Oumar Solet e Matteo Palma protagonisti alla Milano Fashion Week come modelli per un giorno. La presentazione del Third Kit 2026/27 è stata anche l’occasione per fare il punto sull’avvio di stagione dei bianconeri. Ai microfoni di Sky Sport, Bertola ha parlato della nuova divisa, delle prime cinque giornate e della propria situazione personale.

Bertola promuove la nuova maglia

Il difensore ex Spezia ha espresso il proprio apprezzamento per la terza divisa dell’Udinese, presentata ufficialmente durante l’evento milanese.

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La maglia ci piace molto e siamo rimasti soddisfatti fin dal primo momento in cui l’abbiamo vista”, ha raccontato Bertola.

Una presentazione particolare per i quattro giocatori bianconeri, chiamati per un giorno a vestire i panni di modelli in occasione della Fashion Week.

“Abbiamo fatto buone prestazioni”

Bertola ha poi analizzato il rendimento dell’Udinese nelle prime cinque giornate di campionato. I bianconeri hanno raccolto quattro punti, un bottino che secondo il difensore non fotografa completamente quanto mostrato dalla squadra sul campo.

Abbiamo disputato delle buone partite e probabilmente avremmo meritato qualcosa in più. Allo stesso tempo, però, la classifica rispecchia quello che abbiamo raccolto. Abbiamo commesso degli errori e ora sfrutteremo la sosta per lavorare e migliorare”, ha spiegato.

La pausa rappresenterà quindi un momento utile per analizzare quanto accaduto e preparare la ripresa con maggiore attenzione.

Bertola cerca spazio nell’Udinese

Per il difensore, questo primo periodo di stagione è stato caratterizzato soprattutto dal poco spazio trovato nelle scelte di Kosta Runjaic. Bertola ha comunque ribadito di rispettare le decisioni del tecnico e di essere pronto a sfruttare le proprie opportunità.

Fisicamente sto bene. Dispiace non giocare, ma sono decisioni dell’allenatore che rispetto. Il mio compito è continuare ad allenarmi e farmi trovare pronto quando arriverà la chiamata”, ha dichiarato.

“Partivo con un obiettivo diverso”

Bertola non ha nascosto che l’inizio di stagione sia stato differente dalle aspettative personali.

Non è stato semplice, anche perché avevo iniziato questa stagione con un obiettivo diverso. Adesso abbiamo queste settimane per allenarci al meglio e arrivare pronti alla ripresa”, ha concluso il difensore.

La sosta diventa così anche un'opportunità per Bertola, che punta a conquistare maggiore spazio nelle prossime partite e a ritagliarsi un ruolo più importante nelle rotazioni dell'Udinese.

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