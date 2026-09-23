Una giornata speciale per l’Udinese, con Nicolò Bertola, Maduka Okoye, Oumar Solet e Matteo Palma protagonisti alla Milano Fashion Week come modelli per un giorno. La presentazione del Third Kit 2026/27 è stata anche l’occasione per fare il punto sull’avvio di stagione dei bianconeri. Ai microfoni di Sky Sport, Bertola ha parlato della nuova divisa, delle prime cinque giornate e della propria situazione personale.

Bertola promuove la nuova maglia

Il difensore ex Spezia ha espresso il proprio apprezzamento per la terza divisa dell’Udinese, presentata ufficialmente durante l’evento milanese.

“La maglia ci piace molto e siamo rimasti soddisfatti fin dal primo momento in cui l’abbiamo vista”, ha raccontato Bertola.

Una presentazione particolare per i quattro giocatori bianconeri, chiamati per un giorno a vestire i panni di modelli in occasione della Fashion Week.

“Abbiamo fatto buone prestazioni”

Bertola ha poi analizzato il rendimento dell’Udinese nelle prime cinque giornate di campionato. I bianconeri hanno raccolto quattro punti, un bottino che secondo il difensore non fotografa completamente quanto mostrato dalla squadra sul campo.

“Abbiamo disputato delle buone partite e probabilmente avremmo meritato qualcosa in più. Allo stesso tempo, però, la classifica rispecchia quello che abbiamo raccolto. Abbiamo commesso degli errori e ora sfrutteremo la sosta per lavorare e migliorare”, ha spiegato.

La pausa rappresenterà quindi un momento utile per analizzare quanto accaduto e preparare la ripresa con maggiore attenzione.

Bertola cerca spazio nell’Udinese

Per il difensore, questo primo periodo di stagione è stato caratterizzato soprattutto dal poco spazio trovato nelle scelte di Kosta Runjaic. Bertola ha comunque ribadito di rispettare le decisioni del tecnico e di essere pronto a sfruttare le proprie opportunità.

“Fisicamente sto bene. Dispiace non giocare, ma sono decisioni dell’allenatore che rispetto. Il mio compito è continuare ad allenarmi e farmi trovare pronto quando arriverà la chiamata”, ha dichiarato.

“Partivo con un obiettivo diverso”

Bertola non ha nascosto che l’inizio di stagione sia stato differente dalle aspettative personali.

“Non è stato semplice, anche perché avevo iniziato questa stagione con un obiettivo diverso. Adesso abbiamo queste settimane per allenarci al meglio e arrivare pronti alla ripresa”, ha concluso il difensore.

La sosta diventa così anche un'opportunità per Bertola, che punta a conquistare maggiore spazio nelle prossime partite e a ritagliarsi un ruolo più importante nelle rotazioni dell'Udinese.