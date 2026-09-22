Una serata speciale per l’Udinese, che oggi ha svelato ufficialmente la terza maglia della stagione 2026/27 durante la Milano Fashion Week. Un appuntamento ormai diventato una tradizione per il club friulano, che ha scelto ancora una volta il mondo della moda per presentare una divisa dal forte valore simbolico.

La nuova maglia celebra i 130 anni dell'Udinese

Il nuovo Third Kit è stato realizzato da Macron in collaborazione con lo stilista Giuseppe Buccinnà e nasce all'interno del percorso sviluppato insieme a Camera Moda Fashion Trust. La divisa è stata pensata per celebrare i 130 anni dalla fondazione dell'Udinese, ricorrenza che caratterizza la stagione 2026/27.

Il design utilizza tonalità crema, nero e oro e presenta diversi richiami alla storia e alla cultura del Friuli. Tra le ispirazioni figurano anche Tina Modotti e Pier Paolo Pasolini, due figure legate al territorio e alla sua identità culturale.

Okoye, Solet e gli altri bianconeri protagonisti

Alla presentazione hanno partecipato diversi giocatori dell'Udinese. Tra i testimonial della nuova divisa c'è stato anche Maduka Okoye, che ha parlato del momento della squadra e della lunga sosta per le Nazionali.

Il portiere nigeriano ha sottolineato come la pausa possa rappresentare un'opportunità per ritrovare compattezza dopo un avvio complicato, caratterizzato anche da numerosi problemi fisici.

Presente all'evento anche Oumar Solet, che ha fornito indicazioni positive sulle proprie condizioni fisiche, spiegando di stare bene e di puntare a essere disponibile per le prossime partite.

Pozzo: l'obiettivo resta l'Europa

Durante l'evento milanese ha parlato anche il presidente Gianpaolo Pozzo, soffermandosi sulle ambizioni del club. Il presidente ha ribadito che l'obiettivo dell'Udinese deve continuare a essere quello di guardare verso l'Europa.

Una dichiarazione che si inserisce in una stagione particolare per il club, proprio nell'anno del 130° anniversario. La nuova terza maglia diventa così anche un elemento attraverso cui unire la storia dell'Udinese, il territorio friulano e una dimensione internazionale come quella della Milano Fashion Week.

Una maglia tra storia, moda e territorio

La presentazione di oggi conferma quindi il percorso intrapreso dall'Udinese negli ultimi anni con il Third Kit. Non una semplice divisa alternativa, ma un progetto che prova a raccontare l'identità del club attraverso elementi legati alla cultura, alla storia e alla contemporaneità.

Per i tifosi bianconeri, il nuovo kit accompagnerà dunque una stagione speciale: quella dei 130 anni dell'Udinese.