Il momento dell’Udinese resta al centro delle riflessioni in casa bianconera. Gökhan Inler, responsabile dell’area tecnica del club, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in occasione della presentazione della terza maglia alla Fashion Week, soffermandosi sul difficile avvio di stagione e sulle condizioni di alcuni giocatori.

Inler: niente alibi per l’Udinese

Il dirigente bianconero ha sottolineato la necessità di analizzare gli errori senza cercare giustificazioni legate alle numerose assenze.

“Quando i risultati non arrivano bisogna fermarsi a riflettere e capire dove si sta sbagliando. Non mi piacciono gli alibi e non dobbiamo pensare che l’assenza di alcuni giocatori sia una scusa: in rosa ci sono altri elementi che possono fare bene”, ha spiegato Inler.

Un messaggio chiaro alla squadra, chiamata a reagire dopo un avvio complicato e a sfruttare al meglio la pausa per lavorare sugli aspetti da migliorare.

Solet e Palma verso il rientro

Inler ha poi aggiornato la situazione degli infortunati, annunciando novità positive per due elementi importanti della rosa.

“Solet e Palma stanno molto meglio e credo che già questa settimana possano tornare ad allenarsi”, ha dichiarato il responsabile dell’area tecnica.

Il loro rientro potrebbe quindi ampliare le possibilità di scelta di Kosta Runjaic in vista della ripresa del campionato.

Davis, nessun allarme

Buone indicazioni anche per quanto riguarda Keinan Davis, uscito anzitempo contro il Cagliari per un problema alla gamba sinistra.

“Per Davis dobbiamo procedere con calma e valutarlo giorno dopo giorno, ma al momento non sembra avere un problema grave. Speriamo di ricevere presto buone notizie”, il punto fatto da Inler.

La lunga sosta potrebbe dunque consentire all’attaccante inglese di recuperare senza dover forzare i tempi.

Zaniolo, Inler esalta il ritorno in Nazionale

Tra gli argomenti affrontati da Inler c’è anche la convocazione di Nicolò Zaniolo con la Nazionale italiana. Il dirigente ha accolto con soddisfazione il ritorno dell’attaccante in azzurro.

“Siamo molto contenti per lui. Abbiamo lavorato per riportare diversi giocatori in Nazionale, ma questo risultato è soprattutto merito di Zaniolo. Ha una fame e una determinazione che non tutti hanno”, ha sottolineato Inler.

Il Torino nel mirino

L’obiettivo dell’Udinese è ora arrivare alla ripresa del campionato con una rosa più completa. Inler ha infatti indicato nella sfida contro il Torino un appuntamento importante per verificare i progressi della squadra.

“Contro il Torino dovrebbero rientrare più o meno tutti e sarà una partita molto bella”, ha concluso il dirigente bianconero. La pausa potrà quindi diventare un passaggio importante per recuperare uomini e preparare la reazione dell’Udinese.