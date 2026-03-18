News Udinese – Bertola torna a disposizione? Il punto dall’infermeria

Nicolò Bertola sta lavorando intensamente per tornare a disposizione e poter dire la sua in questo rush finale di campionato. I dettagli

Nicolò Bertola sta lavorando intensamente per rientrare il prima possibile e poter dare il suo contributo all'Udinese di mister Kosta Runjaic. Il calciatore stesso ha detto la sua e specificato gli obiettivi nell'immediato futuro.

"sto lavorando per rientrare, l'obiettivo è quello di esserci questo venerdì contro il Genoa". Parole importanti che danno la carica e fanno rientrare un'emergenza difensiva che ha visto come braccetto difensivo Kingsley Ehizibue nel big match contro i bianconeri. Adesso restano da verificare anche le condizioni di Solet. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Solet verso l'addio? Le parole del difensore <<<