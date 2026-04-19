Il bomber bianconero ha dovuto alzare bandiera bianca nel corso dell'ultimo incontro con il Parma ed all'Udinese sembra essere mancata proprio la sua incisività vicino alla porta. Un calciatore che ha tutto per essere un top della categoria e lo si vede anche da quando è assente, visto che getta in seria crisi un reparto intero. Ad oggi il team del Friuli Venezia Giulia può fare a meno di un calciatore con queste qualità? Andiamo a vedere nel dettaglio i numeri che parlano di Keinan Davis come uno dei talenti più importanti attorno al mondo Udinese.

I numeri con e senza Keinan Davis

Davis e Lautaro

Le dichiarazioni di mister Kosta Runjaic sono risuonate nel dopo partita, con il tecnico che ha confermato quanto questa squadra sappia vincere anche senza l'apporto di un elemento come il centravanti ex Watford. I numeri, però, non sono dello stesso avviso visto che nel corso di quest'annata Davis non è sceso sul campo da gioco per ben sei incontri e la media parla di soli quattro punti ottenuti su 18 disponibili. Innegabile che la batteria di attaccanti che parte da Buksa ed arriva al giovane Gueye sta facendo fatica a mettersi in mostra in Italia. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Il futuro di Zaniolo è scritto? Parla il patron Soldati <<<