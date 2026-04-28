Alla fine della sfida di campionato (come al solito) SofaScore annuncia la top eleven di giornata, una formazione che presenta tutti i calciatori che si sono ben comportati nel corso dell'ultimo incontro di campionato. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su questa decisione. Per l'Udinese per due protagonisti, complice anche il rocambolesco risultato ottenuto. Arthur Atta rientra a pieno titolo dopo la grande doppietta, ma non è l'unico visto che viene accompagnato da un'ottima prestazione di Kingsley Ehizibue. L'esterno nigeriano non vede l'ora di poter continuare a mettersi in mostra come fatto in quest'ultimo periodo.

Il rendimento del difensore nigeriano

Ehizibue

Un focus sull'esterno dell'Udinese (che in passato è stato vicinissimo al Genoa) è più che meritato, non dimentichiamo che si parla di un calciatore che ad inizio stagione era stato accantonato. Di settimana in settimana ha fatto capire a tutti il suo reale valore sul campo da gioco. Adesso il rientro di Zanoli non vedrà più una scelta scontata, ma la sensazione è che servirà del tempo per capire quale dei due potrà essere titolare con la dovuta costanza. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Zaniolo resta in bianconero? Tutti i dettagli <<<