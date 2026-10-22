Parma-Udinese, al via venerdì 23 ottobre la vendita dei biglietti per il settore ospiti del Tardini: prezzo, scadenze e modalità d’acquisto.
ESCLUSIVA - Udinese, parla Inler: “Noi ragioniamo partita per partita”
I tifosi dell’Udinese si preparano alla trasferta di Parma, in programma mercoledì 28 ottobre alle 18:30 allo stadio Ennio Tardini, per la nona giornata di Serie A. Sono state comunicate le modalità di vendita dei biglietti riservati al settore ospiti: ecco tutte le informazioni da conoscere per acquistare i tagliandi, con prezzi e scadenze.
Parma-Udinese, quando acquistare i biglietti
La vendita dei biglietti per il settore ospiti sarà attiva da venerdì 23 ottobre alle ore 11:00 fino a martedì 27 ottobre alle ore 19:00.
I tagliandi saranno disponibili online sul circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati.
Prezzo e restrizioni per il settore ospiti
Il costo del biglietto per assistere alla partita dal settore riservato ai tifosi bianconeri è di 10 euro. Non sono previste restrizioni per l’acquisto dei tagliandi.
I sostenitori dell’Udinese potranno quindi organizzare la trasferta al Tardini in vista della sfida contro il Parma, valida per la nona giornata del campionato di Serie A. Per evitare problemi, è consigliabile completare l’acquisto entro la scadenza fissata per martedì 27 ottobre alle ore 19:00.
© RIPRODUZIONE RISERVATA