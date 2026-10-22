Sarà Matteo Marcenaro, della sezione di Genova, a dirigere Udinese-Milan, sfida in programma domenica sera al Bluenergy Stadium. Valerio Colarossi e Francesco Costanzo ricopriranno il ruolo assistenti, mentre il quarto ufficiale sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà Ivano Pezzuto, affiancato da Gianluca Aureliano nel ruolo di AVAR.

La squadra arbitrale per Udinese-Milan

Di seguito tutte le designazioni per la partita tra friulani e rossoneri:

Arbitro : Matteo Marcenaro

Assistenti : Valerio Colarossi e Francesco Costanzo

Quarto ufficiale : Giovanni Ayroldi

VAR : Ivano Pezzuto

AVAR: Gianluca Aureliano

I precedenti di Marcenaro con l'Udinese

Sono quattro i precedenti di Matteo Marcenaro con l'Udinese. Il bilancio dei friulani è di una vittoria, un pareggio e due sconfitte.

L'ultimo incrocio risale al 23 febbraio scorso, quando l'arbitro genovese diresse Bologna-Udinese, terminata 1-0 in favore dei rossoblù. Un precedente che riporta alla memoria una trasferta conclusa senza punti per la squadra bianconera.