L'Udinese prova a cambiare marcia dopo la pesante sconfitta contro il Lecce. La prestazione offerta dai bianconeri ha aumentato le preoccupazioni della società, che ha deciso di anticipare nuovamente il ritiro prepartita: la squadra si ritroverà già oggi, per preparare la sfida di domenica contro il Milan.

Dopo il Lecce serve una reazione immediata

Il 3-0 subito contro i salentini ha lasciato il segno. La squadra di Kosta Runjaic ha faticato a contenere gli avversari e non è riuscita a reagire alle difficoltà incontrate durante la partita. Lo stesso allenatore ha riconosciuto la gravità della prestazione, definendola la peggiore della sua gestione.

Il primo ritiro anticipato non ha prodotto gli effetti sperati. Per questo la proprietà ha scelto di confermare la linea già adottata, anticipando ulteriormente il momento in cui il gruppo si riunirà per preparare la gara successiva.

Runjaic confermato, ma il Milan è un esame importante

La società ha rinnovato la fiducia a Runjaic, che resterà alla guida della squadra anche per la prossima partita. La conferma, tuttavia, arriva in un momento delicato, con i risultati negativi che hanno fatto scattare l'allarme in classifica.

Il tecnico tedesco è chiamato a trovare rapidamente le contromisure per restituire equilibrio alla formazione friulana. La partita contro il Milan rappresenta quindi un banco di prova importante.

Due settimane decisive per i bianconeri

Al ritiro parteciperà anche Nicolò Zaniolo, il cui possibile ritorno tra i convocati rappresenta una notizia da seguire in vista della gara contro i rossoneri. Il suo recupero potrebbe offrire a Runjaic un'alternativa preziosa in attacco, mentre lo staff dovrà valutare le condizioni dei giocatori disponibili.

Dopo il Milan, il calendario proporrà altri impegni ravvicinati e impegnativi. Per questo motivo le prossime due settimane possono diventare determinanti per il percorso della squadra.