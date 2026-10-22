Si avvicina Udinese-Milan e cresce l'attesa per le parole di Kosta Runjaic alla vigilia della sfida di campionato. L'allenatore bianconero parlerà in conferenza stampa sabato pomeriggio alle ore 16, presentando la partita contro i rossoneri e facendo il punto sulla situazione della squadra friulana.

Runjaic presenta Udinese-Milan: appuntamento alle 16

La conferenza stampa sarà un'occasione per fare il punto sulle condizioni dei giocatori, sulle possibili scelte di formazione e sulle difficoltà che l'Udinese dovrà affrontare contro il Milan.

Dopo la sconfitta contro il Lecce, i bianconeri sono chiamati a reagire e a cercare una prestazione convincente davanti ai propri tifosi. Le dichiarazioni di Runjaic potranno offrire indicazioni importanti sulle strategie preparate per la gara e sulle eventuali novità dall'infermeria.

Dove vedere la conferenza stampa in diretta

I tifosi potranno seguire l'intervento dell'allenatore in diretta sul canale YouTube ufficiale dell'Udinese Calcio. L'appuntamento è fissato per sabato alle ore 16, alla vigilia della sfida contro il Milan.

Attenzione quindi alle parole di Runjaic, che presenterà una partita importante per il percorso dei friulani e per la ricerca di una reazione dopo l'ultimo risultato negativo.