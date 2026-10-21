L'Udinese prepara la sfida contro il Milan con una notizia incoraggiante e una nuova assenza da gestire. Nicolò Zaniolo si avvicina al ritorno tra i convocati dopo il problema muscolare che lo ha costretto a fermarsi, mentre David Alaba dovrà saltare la prossima partita per un risentimento al polpaccio destro. Kosta Runjaic cerca così le soluzioni migliori per affrontare i rossoneri domenica 25 ottobre al Bluenergy Stadium, in una gara importante per rilanciare la squadra dopo cinque sconfitte consecutive.

Zaniolo, cresce l'ottimismo per la convocazione

Il recupero di Nicolò Zaniolo è una delle notizie più attese in casa bianconera. Secondo le ultime indicazioni raccolte, l'attaccante ha ripreso a lavorare sul campo e potrebbe essere inserito nella lista dei convocati per la sfida contro il Milan.

Dopo la ricaduta della lesione al bicipite femorale destro accusata durante gli impegni con la Nazionale, il numero 10 ha seguito un percorso di recupero graduale. La prudenza resta fondamentale, soprattutto dopo il nuovo stop che ne ha rallentato l'avvio di stagione.

Alaba non ci sarà: Palma candidato in difesa

Se il possibile rientro di Zaniolo porta fiducia, l'infortunio di David Alaba rappresenta invece un problema per la retroguardia friulana. Il difensore austriaco ha riportato un risentimento muscolare al polpaccio destro e ha già iniziato il percorso riabilitativo. Le sue condizioni saranno valutate settimana dopo settimana.

Per la gara contro il Milan, tra le alternative figura Matteo Palma, che potrebbe trovare spazio dal primo minuto. Anche Oumar Solet e James Abankwah sono opzioni da considerare per completare il reparto arretrato.

Contro il Milan serve una svolta

La partita di domenica rappresenta un passaggio delicato per il futuro immediato dell'Udinese. La squadra arriva da cinque sconfitte consecutive e ha bisogno di una prestazione convincente per ritrovare fiducia e punti.

La società ha confermato la fiducia in Runjaic, ma il calendario propone subito un esame impegnativo. Per l'allenatore sarà fondamentale correggere gli errori difensivi e migliorare la capacità della squadra di creare occasioni da gol.