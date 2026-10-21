L'infortunio di David Alaba costringe l'Udinese a rivedere i propri piani in vista della sfida contro il Milan. Il difensore austriaco ha riportato un risentimento muscolare al polpaccio destro e le sue condizioni saranno valutate settimana dopo settimana. Kosta Runjaic dovrà quindi individuare una soluzione alternativa per la gara di domenica 25 ottobre.

Palma tra le opzioni per la difesa bianconera

Tra i nomi da tenere in considerazione c'è Matteo Palma. Il suo profilo rappresenta una possibile alternativa per il tecnico, che dovrà valutare attentamente caratteristiche, condizione e affidabilità in una partita particolarmente impegnativa.

La scelta non è ancora definita e molto dipenderà dalle indicazioni raccolte durante gli allenamenti. Runjaic dovrà decidere se puntare su un giocatore giovane oppure affidarsi a elementi con maggiore esperienza, cercando il giusto equilibrio per affrontare l'attacco rossonero.

Le altre soluzioni a disposizione di Runjaic

Oltre a Palma, l'allenatore può valutare le altre alternative presenti nel reparto arretrato, tra cui Oumar Solet e James Abankwah. Le caratteristiche dei singoli e l'assetto tattico scelto per la partita saranno determinanti per stabilire chi avrà maggiori possibilità di partire dall'inizio.

L'assenza di Alaba pesa soprattutto per l'esperienza internazionale del difensore austriaco, arrivato a Udine con l'obiettivo di mettere la propria qualità al servizio della squadra. Il suo stop obbliga ora lo staff tecnico a riorganizzare le gerarchie e a trovare una soluzione che garantisca maggiore sicurezza.