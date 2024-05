Notizie Udinese | Bijol e Lovric nella lista della Slovenia per Euro2024

Sono uscite questo pomeriggio le convocazioni della Slovenia per i prossimi Europei in Germania. Tra i pre convocati anche due "friulani"

Buone notizie per due bianconeri. Il ct della Slovenia, Matjaz Kek, ha diramato l'elenco dei calciatori preconvocati per l'Europeo della prossima estate. Spiccano su tutti i due giocatori dell'Udinese, ovvero Jaka Bijol e Sandi Lovric, che quindi hanno una chance concreta di esserci nella rassegna iridata. Lovric, in particolare, è in via di guarigione e quindi potrà rispondere alla convocazione. Presenti anche altri "italiani", ovvero Stojanovic, Mlakar e Kurtic oltre al gran ritorno di Josip Ilicic, ex Atalanta e Palermo. Di seguito la lista completa: