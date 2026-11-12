Niente Italia-Francia, ma neppure giorni di riposo. Dopo aver lasciato Coverciano per motivi personali, Nicolò Zaniolo è rientrato in Friuli e si è subito messo a disposizione di Paolo Zanetti. Secondo il Messaggero Veneto, l'attaccante ha già partecipato alla seduta pomeridiana di mercoledì, allenandosi insieme ai compagni rimasti a Udine dall'inizio della settimana.

Dopo il messaggio con cui aveva rotto il silenzio, Zaniolo è tornato quindi subito al lavoro. Una notizia positiva per Zanetti, che durante la sua prima sosta sulla panchina bianconera deve fare i conti con un gruppo ridotto dalle convocazioni in nazionale.

Il quotidiano friulano riferisce anche di alcune prove tattiche in programma nei prossimi giorni. L'allenatore potrebbe lavorare su un sistema con Ekkelenkamp e Zaniolo alle spalle di Keinan Davis, senza escludere il 3-5-2, con il numero 10 più vicino alla prima punta.

Infermeria e nazionali

Sul fronte degli infortunati,ha ripreso ad allenarsi parzialmente con il gruppo, mentreproseguono con programmi personalizzati. L'austriaco punta a essere disponibile per la ripresa del campionato, in programma domenica 22 novembre al Dall'Ara, dopo aver sperato in un

Zanetti seguirà intanto gli impegni dei giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Si parte alle 14:00 con Scozia-Ucraina Under 21, partita nella quale potrebbe trovare spazio Lennon Miller. Alle 20:00 sono in programma due gare di qualificazione alla Coppa d'Africa: Enzo Ebosse, tornato a vestire la maglia del Camerun dopo quattro anni, potrebbe giocare contro la Namibia. Oumar Solet, invece, potrebbe debuttare con la Costa d'Avorio nella sfida al Gambia, per la quale è stato convocato anche Hassane Kamara.

Alle 20:45 sarà il turno dell'Italia, impegnata a San Siro contro la Francia in Nations League. Matteo Palma, alla prima convocazione dopo il retroscena sul ruolo di Cannavaro, dovrebbe partire dalla tribuna. Domani scenderanno in campo anche David Arizala con la Colombia e Sandi Lovric con la Slovenia.