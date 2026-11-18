Si avvicina la trasferta dell'Udinese al Dall'Ara e arrivano indicazioni importanti per i tifosi che intendono seguire la squadra di Paolo Zanetti. Sono disponibili i tagliandi per la sfida contro il Bologna, valida per la dodicesima giornata di Serie A e in programma domenica 22 novembre alle ore 15.

La vendita resterà aperta fino alle 19 di sabato 21 novembre. Il club rossoblù ha comunicato le modalità di acquisto e le condizioni necessarie per accedere al settore riservato ai sostenitori friulani.

Prezzo, fidelity card e limitazioni per i residenti in provincia di Udine

I biglietti del Settore Ospiti sono acquistabili online attraverso la piattaforma Vivaticket al prezzo di 35 euro. Per completare l'acquisto e accedere al settore è obbligatorio essere in possesso della fidelity card dell'Udinese Calcio.

È prevista inoltre una limitazione specifica per i residenti nella Provincia di Udine: in attesa della riunione dell'Osservatorio, potranno acquistare tagliandi esclusivamente nel Settore Ospiti e soltanto se titolari della tessera di fidelizzazione bianconera.

La partita si disputerà allo stadio Renato Dall'Ara domenica 22 novembre alle 15. I tifosi friulani interessati alla trasferta avranno quindi tempo fino alla sera precedente per assicurarsi un posto nel settore dedicato.