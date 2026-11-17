Nella settimana che porta alla trasferta al Dall'Ara, a commentare il momento dell'Udinese è una vecchia conoscenza del calcio friulano. Cesare Natali, difensore della squadra che nel 2005 conquistò la qualificazione alla Champions League, ha parlato al Messaggero Veneto del nuovo corso di Paolo Zanetti, che conosce anche per averci giocato insieme: «Conosco Paolo, è stato mio compagno ai tempi del Torino». L'ex bianconero riconosce al tecnico idee chiare e la personalità necessaria per provare a cambiare la situazione.

Il primo aspetto da correggere è quello tattico. Secondo Natali, con Runjaic la linea difensiva tendeva a spezzarsi troppo spesso, un problema confermato anche dai numeri: l'Udinese ha incassato 25 gol ed è ultima in classifica. Non serve stravolgere tutto, ma intervenire sui meccanismi della squadra, abbassando il pressing e chiedendo alla difesa di lavorare qualche metro più indietro. Una direzione che trova riscontro anche nelle prime indicazioni del nuovo allenatore, con Zanetti intenzionato a ripartire dalla solidità difensiva.

Prima ancora degli aspetti tattici, però, deve cambiare l'atteggiamento. Per Natali, dopo l'esonero di Runjaic i giocatori non possono più cercare nell'allenatore un capro espiatorio. L'attuale posizione in classifica, a suo giudizio, non rispecchia il valore della rosa. Il messaggio allo spogliatoio è chiaro: da questo momento la responsabilità ricade sui calciatori, soprattutto su quelli dotati di maggiore qualità, chiamati a trascinare il gruppo.

Il discorso si allarga poi alla leadership. Secondo l'ex difensore, per diventare un riferimento non basta il carisma: servono anche qualità tecniche, come dimostrava Totò Di Natale. In quest'ottica considera positivamente la presenza di giocatori di grande esperienza come David Alaba, a patto che mettano le proprie qualità al servizio della squadra. L'austriaco è atteso proprio per la trasferta emiliana: il suo rientro è previsto contro il Bologna, un recupero che potrebbe dare esperienza a un reparto chiamato a ritrovare equilibrio.

Natali ha espresso apprezzamento anche per due giovani. Di Matteo Palma, reduce dalla prima convocazione con l'Italia, ha sottolineato il livello raggiunto, mentre Abankwah rappresenta, secondo lui, un investimento in pieno stile Udinese, con una notevole forza fisica. Per entrambi vede prospettive importanti.

All'orizzonte c'è però una sfida particolarmente impegnativa. Il Bologna di Vincenzo Palladino arriva da quattro vittorie consecutive, compresa quella nel derby contro il Parma prima della sosta. Natali lo considera l'avversario più difficile da affrontare in questo momento e riconosce a Palladino il valore di un allenatore di primo piano. L'Udinese dovrà inoltre ritrovare incisività offensiva: come evidenziato dal Messaggero Veneto, l'ultimo rigore a favore risale al 2 marzo. Un dato che racconta le difficoltà della squadra nel rendersi pericolosa e nel conquistare occasioni dentro l'area avversaria.