Paolo Zanetti presenterà Bologna-Udinese in conferenza stampa venerdì 20 novembre alle ore 15. Diretta sul canale YouTube ufficiale del club.
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Si avvicina il ritorno in campo dell'Udinese dopo la pausa per le Nazionali. In vista della trasferta contro il Bologna, Paolo Zanetti incontrerà i giornalisti per fare il punto sulla preparazione della squadra e presentare la prossima sfida di campionato.
L'appuntamento con i media è stato fissato per venerdì 20 novembre alle ore 15, nella sala stampa del Bluenergy Stadium.
Appuntamento alle 15: la conferenza sarà trasmessa su YouTube
L'allenatore bianconero risponderà alle domande degli operatori dell'informazione alla vigilia della ripresa del campionato. Sarà un'occasione per conoscere le condizioni della squadra dopo le settimane di lavoro e gli impegni dei tredici giocatori convocati dalle rispettive Nazionali.
La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta anche sul canale YouTube ufficiale dell'Udinese Calcio, permettendo ai tifosi di seguire le parole di Zanetti e le sue indicazioni in vista della gara contro i rossoblù.
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