La sosta per le Nazionali continua a creare problemi all'Udinese. Lunedì Enzo Ebosse ha chiesto il cambio al 67' della sfida tra Namibia e Camerun, valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa e vinta 3-0 dai Leoni Indomabili, sempre più saldi al comando del girone G. Il difensore classe 1999 ha lasciato il campo dopo aver accusato un problema fisico. Non sono stati forniti dettagli sulla zona interessata né sull'entità dell'infortunio: per avere un quadro preciso bisognerà attendere gli esami al suo rientro a Udine.

Il ritorno in Friuli è previsto già oggi, insieme a quello di Sandi Lovric. Lo staff medico potrà così valutare le condizioni del camerunese e stabilire se si tratta soltanto di un affaticamento o di un problema più serio. Da questo dipenderà anche la sua disponibilità per la trasferta contro il Bologna.

Un reparto già corto

L'eventuale assenza di Ebosse complicherebbe ulteriormente i piani di. L'allenatore deve già fare i conti con l'indisponibilità di, fermato da una lesione al semimembranoso della coscia destra , e di, operato alla caviglia., proprio nel reparto sul quale il nuovo tecnico ha concentrato gran parte del lavoro iniziale, come confermato dagli allenamenti dedicati alla ricerca di una maggiore solidità difensiva

Per il difensore camerunese c'è anche il precedente del lungo stop che lo aveva tenuto lontano dal campo per circa un anno e mezzo. Il ritorno in partita era arrivato nel novembre 2024, proprio contro la Juventus. Un'esperienza che rende inevitabilmente più delicata ogni nuova valutazione sulle sue condizioni.

Le buone notizie da Alaba e Zanoli

Non mancano, comunque, indicazioni positive.viaggiano verso la convocazione per la gara di Bologna. L'austriaco potrebbe anche trovare spazio nel corso della partita, dopo un recupero atteso da tempo: il suo ritorno era stato programmato proprio per la trasferta del Dall'Ara

Gli ultimi nazionali saranno impegnati oggi. Karlström, Vojvoda, Abankwah e Chakvetadze scenderanno in campo alle 20:45 e potranno rientrare già domani. Più lunghi i viaggi di Solet e Kamara, impegnati in Gambia, e soprattutto di Arizala, atteso dalla partita in Cile. Zanetti dovrebbe ritrovare il gruppo al completo giovedì, a pochi giorni dalla sfida con il Bologna, in programma domenica 22 novembre alle 15.