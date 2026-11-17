La preparazione alla trasferta contro il Bologna entra nella fase decisiva e Paolo Zanetti comincia a ritrovare diversi elementi della rosa. Dopo i giorni trascorsi con le rispettive Nazionali, alcuni giocatori sono già tornati a disposizione, mentre altri sono attesi nelle prossime ore. La situazione resta da monitorare, soprattutto per quanto riguarda le condizioni fisiche di chi ha accumulato minuti con le proprie selezioni.

Intanto arrivano segnali positivi anche sul fronte degli infortunati. Alessandro Zanoli e David Alaba sono vicini al rientro e, salvo imprevisti, entrambi potrebbero essere inseriti nella lista dei convocati per la partita del Dall'Ara.

Zanoli e Alaba verso la convocazione: possibile impiego per l'ex Napoli

Ieri hanno fatto ritorno a Udine Matteo Palma e Lennon Miller, mentre nella giornata odierna sono attesi Sandi Lovric ed Enzo Ebosse. Il gruppo continuerà quindi a ricomporsi gradualmente, in attesa degli ultimi nazionali ancora impegnati.

Le indicazioni più incoraggianti arrivano però dall'infermeria. Zanoli e Alaba dovrebbero essere recuperati per la trasferta emiliana. Per l'ex Napoli esiste anche la possibilità di un utilizzo durante la gara, seppure per una frazione di gioco. Un'eventualità importante per Zanetti, che potrebbe così ritrovare un'alternativa in più sulla corsia.

Resta invece da seguire la situazione di Ebosse, che potrebbe accusare qualche problema fisico dopo gli impegni internazionali.

Sette bianconeri ancora in campo con le rispettive Nazionali

La giornata odierna prevede anche l'ultimo appuntamento internazionale per sette giocatori dell'Udinese. James Abankwah affronterà il compagno di squadra in Nations League, mentre saranno impegnati anche Juan David Arizala, Giorgi Chakvetadze, Hassane Kamara, Oumar Solet e Jesper Karlstrom.

Per Zanetti sarà quindi necessario attendere il completamento degli impegni internazionali prima di poter lavorare con l'intero organico. Il tempo a disposizione per preparare la sfida contro il Bologna non è molto, ma i rientri e i possibili recuperi rappresentano segnali incoraggianti in vista della ripresa del campionato.