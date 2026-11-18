Per Marco Negri il problema principale dell'Udinese è uno: la mancanza di gol. L'ex attaccante, intervistato dal Messaggero Veneto, individua nella sterilità offensiva la causa delle difficoltà in classifica e indica a Paolo Zanetti una soluzione precisa: «Zanetti deve assolutamente ritrovare la coppia Davis-Zaniolo».

Il riferimento è alla scorsa stagione, quando Keinan Davis ha realizzato 10 reti e Nicolò Zaniolo è stato il suo principale rifornitore. Per Negri, quell'intesa rappresenta una delle risorse tecniche più importanti a disposizione del nuovo allenatore. I due hanno già dimostrato di poter funzionare insieme e proprio da lì, secondo l'ex bomber, bisogna ripartire.

In questo avvio di campionato, però, la coppia ha avuto poche occasioni per giocare con continuità. Gli infortuni hanno spesso tenuto fuori uno dei due, limitando le soluzioni offensive della squadra. Negri riconosce le qualità di entrambi, ma sottolinea anche un limite: «Zaniolo e Davis sono fortissimi, ma allo stesso tempo sono fragili fisicamente». L'ex attaccante collega inoltre la difficoltà nel trovare la via del gol ai problemi complessivi della squadra, compresa una fase difensiva su cui Zanetti sta lavorando con insistenza durante la sosta.

Zaniolo alle spalle di Davis: l'idea tattica

Negri entra anche nel dettaglio delle possibili soluzioni. Zanetti utilizza abitualmente il 3-5-2, con due attaccanti affiancati e particolare attenzione agli equilibri. L'ex centravanti preferirebbe invece un 3-4-2-1, con Zaniolo alle spalle di Davis., è la sua indicazione: da quella posizione potrebbe recuperare più facilmente il pallone e dare maggiore imprevedibilità alla manovra.

Una soluzione che potrebbe trovare spazio anche nelle idee del tecnico, che nei primi giorni di lavoro aveva già valutato un sistema con due trequartisti. Negri ricorda inoltre l'esperienza di Zanetti al Verona, dove l'allenatore aveva costruito la coppia offensiva composta da Giovane e Orban.

Restano da valutare anche le alternative. Gueye, attualmente fermo per infortunio, è un giocatore apprezzato da Negri, ma con caratteristiche differenti da quelle di Davis: punta maggiormente sulla velocità e sul lavoro con il pallone. L'ex attaccante avrebbe preferito un profilo più da area di rigore, come Bonazzoli, e si augura che a gennaio la società possa intervenire sul mercato.

Bologna, un esame importante per Zanetti

Domenica alle 15 l'Udinese farà visita al Bologna di Raffaele Palladino, nella prima partita dopo la sosta per le nazionali. Negri riconosce alcune difficoltà offensive agli avversari, citando Piccoli e Dovbyk, ma sottolinea l'intensità che il tecnico ha saputo dare alla squadra e l'importanza degli esterni offensivi, tra cui Mbangula e Cambiaghi. Quest'ultimo è rientrato dalla Nazionale con una caviglia dolorante , anche se gli esami hanno escluso problemi ai legamenti.

Per Negri l'Udinese ha comunque le possibilità di ottenere un risultato positivo, ma serve prima di tutto un cambio di atteggiamento: «A patto che capisca che non è ultima per caso e che cambi atteggiamento». Un messaggio diretto a una squadra che deve reagire e a Zanetti, chiamato a trovare rapidamente la strada per risalire la classifica.