Le ultime valutazioni non hanno sciolto tutti i dubbi, ma la direzione dell'Udinese in vista della sfida di domenica alle 15 contro il Bologna sembra ormai delineata. Secondo le ultime indicazioni, Keinan Davis va verso l'esclusione a causa dei problemi muscolari che lo accompagnano da giorni. Paolo Zanetti dovrebbe quindi affidare l'attacco a Bayo, con Zaniolo ed Ekkelenkamp alle sue spalle.

È lo scenario anticipato dallo stesso allenatore nella conferenza stampa di ieri. Zanetti aveva rimandato ogni decisione sul centravanti alle ultime sedute, sottolineando che avrebbe giocato soltanto chi avesse garantito le necessarie condizioni fisiche. I dubbi su Davis erano emersi già a inizio settimana, quando si era iniziato a parlare di un piano alternativo allo studio di Zanetti. Ora quell'ipotesi sembra prendere forma.

Il 3-4-2-1 e i dubbi in difesa

Il modulo dovrebbe essere il 3-4-2-1. In porta ci sarà Okoye, con Mrozek come alternativa. Davanti a lui il terzetto dovrebbe essere composto da Abankwah, Palma e Solet, viste le poche soluzioni a disposizione.e sarà rivalutato nelle prossime settimane. Enzo Ebosse resta in dubbio dopo la contusione alla caviglia rimediata in nazionale, mentre anche David Alaba difficilmente riuscirà a recuperare: Zanetti aveva già indicato la partita successiva come possibile occasione per il suo rientro.

Sulle corsie esterne dovrebbero agire Vojvoda e Kamara, con Piotrowski e Karlstrom in mezzo al campo. Lo svedese dovrà prestare particolare attenzione, perché è diffidato e un'ammonizione al Dall'Ara gli farebbe saltare la gara successiva. Tra le notizie positive c'è il recupero di Alessandro Zanoli, tornato a disposizione dopo lo stop e nuovamente arruolabile dopo giorni di crescente ottimismo, anche se non ha ancora raggiunto la condizione migliore. Non ci sono squalificati, mentre Idrissa Gueye prosegue il recupero dopo l'intervento alla caviglia destra e tornerà soltanto nel nuovo anno.

Le ultime decisioni arriveranno dopo le valutazioni sui giocatori acciaccati e sui nazionali rientrati. La seduta di oggi sarà quindi importante per definire la formazione e la lista dei convocati, con particolare attenzione alle condizioni di Davis.

Il Bologna perde Heggem

Una novità è arrivata anche dal fronte rossoblù. Raffaele Palladino ha deciso di lasciare fuori dai convocati Torbjørn Heggem. Il difensore norvegese, durante il ritiro con la propria nazionale, aveva manifestato pubblicamente il malcontento per il poco spazio trovato dopo le prime sei presenze da titolare, aprendo anche alla possibilità di una partenza a gennaio. L'allenatore ha chiarito la situazione: «Gli ho parlato, non sarà convocato per l'Udinese».

L'assenza non dovrebbe comunque modificare l'impianto della squadra emiliana, reduce da quattro vittorie consecutive in campionato. Palladino dovrebbe schierare a sua volta un 3-4-2-1: Skorupski tra i pali, Darmian, Casale e Theate in difesa, Zortea e Cambiaghi sulle fasce, Ferguson e Pobega in mezzo al campo. Bernardeschi e Orsolini agiranno alle spalle di Odgaard, favorito su Piccoli. Sulla corsia sinistra Cambiaghi sembra invece in vantaggio su Alhassane.

Per l'Udinese si prospetta dunque una trasferta impegnativa contro una delle squadre più in forma del campionato. Zanetti dovrà fare i conti con le assenze in difesa e ridisegnare l'attacco, con Bayo candidato a partire dal primo minuto. La direzione della gara è stata affidata a Marinelli. Fischio d'inizio domenica alle 15.