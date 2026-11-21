È partita la vendita dei biglietti per Udinese-Fiorentina, incontro valido per la 13ª giornata di Serie A e in programma domenica 29 novembre alle ore 12:30 al Bluenergy Stadium. I tagliandi sono acquistabili dalle 16:00 di venerdì 20 novembre attraverso i canali ufficiali del club friulano.

I tifosi possono procedere all'acquisto online, rivolgersi alle rivendite autorizzate oppure recarsi direttamente alle biglietterie dello stadio, che seguiranno un calendario di aperture specifico in vista della partita.

Tutte le informazioni sui biglietti: prezzi, riduzioni e orari

Le biglietterie del Bluenergy Stadium saranno aperte nei seguenti orari:

Venerdì 27 novembre: 9:00-13:00 e 15:00-19:00

Sabato 28 novembre: 9:00-13:00 e 15:00-19:00

Domenica 29 novembre: 9:00-12:30

Di seguito il costo dei tagliandi per i diversi settori:

Curva Sud: 25 euro; 20 euro per i 1896 Member.

Tribune laterali Nord/Sud: 30 euro; 25 euro ridotto; 24 euro per i 1896 Member; 15 euro Under 18.

Distinti: 35 euro; 30 euro ridotto; 28 euro per i 1896 Member; 15 euro Under 18.

Tribune centrali Nord/Sud: 45 euro; 40 euro ridotto; 36 euro per i 1896 Member; 15 euro Under 18.

Settore ospiti: 25 euro.

Executive Club: 180 euro, senza riduzioni.

Il pacchetto Executive Club comprende una seduta in tribuna centrale e il servizio hospitality con buffet prima della partita e durante l'intervallo. Al termine dell'incontro è previsto anche un terzo tempo con musica e free drink. Per accedere al settore bisognerà presentarsi all'ingresso clubhouse a partire da 90 minuti prima del calcio d'inizio. Non sono disponibili posti auto riservati.

Gli iscritti al programma 1896 Membership possono usufruire delle tariffe agevolate acquistando i tagliandi attraverso la propria area riservata. Per chi volesse aderire al programma sono disponibili tutte le indicazioni sul sito ufficiale dell'Udinese. Per le partite non di cartello è previsto uno sconto di almeno il 20% sul prezzo dei biglietti.

La tariffa ridotta è riservata a donne, over 65 e persone con invalidità pari o superiore al 70%. Per il settore ospiti non sono previste restrizioni.

Il cambio utilizzatore è consentito per i biglietti, ad eccezione di quelli del settore ospiti, e per gli abbonamenti a 19 gare. Non è invece disponibile per gli abbonamenti a 16 partite.

La società ricorda infine che l'unico canale ufficiale per l'acquisto online è Udinese TicketOne e declina ogni responsabilità per i tagliandi acquistati su piattaforme differenti, sconsigliandone l'utilizzo.