L'Udinese rischia di perdere il suo principale riferimento offensivo in vista della trasferta di Bologna. Keinan Davis non è al meglio della condizione e lo staff sta valutando attentamente se schierarlo oppure evitare rischi, considerando anche la possibilità di uno stop preventivo. Una scelta che potrebbe complicare i piani di Paolo Zanetti, soprattutto perché Gueye, prima alternativa nel ruolo, resterà indisponibile fino a gennaio.

A riportarlo è il Messaggero Veneto, secondo cui “Il 28enne attaccante inglese non è in perfette condizioni, al punto che lo staff sta riflettendo sui rischi d’impiego e quindi sulla possibilità di uno stop preventivo, atto a evitare guai peggiori”.

Bayo e il possibile cambio modulo: le alternative di Zanetti

In caso di assenza di Davis, una delle soluzioni porta a Bayo. Il quotidiano friulano ipotizza un 3-5-2 con Zaniolo schierato più vicino alla porta e una mediana composta da Karlstrom, Piotrowski ed Ekkelenkamp. Un assetto che consentirebbe di aumentare la presenza in mezzo al campo, ridurre le distanze tra i reparti e dare maggiore compattezza alla squadra, seguendo le indicazioni di Zanetti per costruire un blocco basso e più equilibrato.

Da valutare anche la condizione di Karlstrom, reduce dai 90 minuti disputati martedì con la Svezia contro la Polonia. Non mancano, comunque, segnali positivi per il tecnico: Zanoli e Alaba sono tornati disponibili, ampliando le alternative soprattutto in difesa.

Buone indicazioni arrivano anche da Nicolò Zaniolo, apparso pimpante negli allenamenti al Bruseschi dopo due settimane di lavoro positivo dal rientro anticipato dal ritiro della Nazionale per motivi personali. La sua condizione potrebbe rivelarsi preziosa proprio nel caso in cui Davis non dovesse essere rischiato.