La trasferta di Bologna assume un significato particolare per l'Udinese. In un momento difficile, con la squadra chiamata a reagire e a ritrovare risultati e fiducia, il sostegno dei tifosi non mancherà. Al Dall'Ara sono attesi oltre 800 sostenitori friulani, pronti a far sentire la propria vicinanza al gruppo.

La Curva Nord 1896 ha confermato ufficialmente la presenza a Bologna attraverso un comunicato, nel quale ha ribadito il legame con la squadra e con i colori bianconeri. Per l'occasione è stata annunciata anche una coreografia a inizio partita, con la richiesta di collaborazione a tutti i tifosi presenti nel settore ospiti.

Il messaggio è rivolto anche ai calciatori: la Curva chiede rispetto per la maglia, per la storia dell'Udinese e per chi continua a seguire la squadra in tutta Italia.

Il comunicato integrale della Curva Nord 1896

“NOI CI SIAMO!

Ci siamo sempre stati e anche a Bologna ci saremo, PER AMORE DELLA MAGLIA!

Questa maglia rappresenta Udine, la nostra terra, le nostre radici e l’orgoglio di appartenervi. In quella maglia c’è TUTTO IL FRIULI.

Noi friulani sappiamo bene cosa vuol dire attraversare momenti difficili. Sappiamo soffrire, rimboccarci le maniche e unirci quando serve. E questo è proprio uno di quei momenti. Il popolo friulano ha sempre risposto presente e lo farà anche stavolta. L’amore per l’Udinese è un legame che ci portiamo dentro e che ci spinge a esserci SEMPRE, qualunque sia la classifica.

LA COREOGRAFIA A BOLOGNA

Domenica a Bologna chiediamo a tutti la massima collaborazione per poter realizzare una coreografia a inizio partita. Abbiamo bisogno dell’aiuto di TUTTI, nessuno escluso.

Prima del fischio d’inizio, prendete posto nelle zone già predisposte per la coreografia, seguendo le indicazioni degli organizzatori.

Vogliamo che da quel settore si veda e si senta che dietro l’Udinese c’è l’intero Friuli, quel Friuli che non molla MAI e che risponde presente SEMPRE, soprattutto quando le cose non vanno come noi tutti vorremmo. È proprio questo il momento di dimostrare cosa significa essere FRIULANI!

AI GIOCATORI

Giocatori, rispettate la maglia, la nostra storia e i tifosi di tutto il Friuli. Quando scendete in campo, rappresentate tutti noi.

Da voi pretendiamo lo stesso impegno e la stessa dedizione che mettiamo noi ogni fine settimana sugli spalti di tutta Italia. Lottate su ogni pallone, fino all’ultimo minuto.

NOI CI SIAMO!

ORA E SEMPRE FORZA UDINESE!

CurvaNordUdinese1896”